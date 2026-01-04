ÉTATS-UNIS :: WASHINGTON DC se prépare à vibrer au rythme du Cameroun. :: UNITED STATES

Les 29, 30 et 31 mai 2026, la capitale américaine deviendra le point de convergence d’une diaspora nord-américaine unie par une même mémoire, une même fierté et un même rêve : faire vivre l’âme camerounaise loin de la terre natale.

Récemment, une conférence de presse historique s’est tenue à Washington DC, marquant le coup d’envoi officiel de cet événement fédérateur. Tout au long de cette journée intense, les grandes lignes ont été dévoilées dans une atmosphère chargée d’émotion, de ferveur et d’espoir. Leaders communautaires, acteurs culturels et passionnés ont parlé d’une seule voix : celle du rassemblement, du vivre-ensemble et de la transmission.

Ce rendez-vous ne sera pas un simple événement.

Il sera un symbole.

Un espace où les différences s’embrassent, où les générations dialoguent, où les cultures camerounaises — riches, multiples et vivantes — s’expriment sans frontières.

Dans les regards, on lisait la fierté.

Dans les discours, la responsabilité.

Dans l’ambiance, la certitude que la culture camerounaise continue de triompher, partout où ses fils et filles se trouvent.

Washington DC s’apprête ainsi à devenir, le temps de trois jours, un véritable carrefour d’identité, de mémoire et d’avenir.

Un moment de communion attendu, nécessaire, et profondément porteur de sens.

Mai 2026 ne sera pas qu’une date.

Ce sera une déclaration.

Celle d’une diaspora debout, unie et résolument tournée vers l’excellence.

