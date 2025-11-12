CAMEROUN :: L'artiste Barbara clémence prône l'union et l'harmonie via son titre efficacité :: CAMEROON

A travers ce dernier vidéogramme, l'artiste vient remettre au bout du jour les valeurs morales citoyennes et spirituelles tant prôné par l'État et les Hommes de Dieu .

Le clip efficacité présenté ce 11 novembre à la presse à Yaoundé , résonne comme une sonnette d'alarme face aux contextes actuelles que traverse le Cameroun.



La pluralité des groupes ethniques donc regorge le Cameroun s'auto-identifie à travers cet opus tourné au Cameroun et en occident où y réside l'artiste Barbara clémence, de son patronyme Eloundou Ngono Barbara Clémence.



Rappelons qu'elle embrasse très tôt l'univers musicale camerounaise à l'âge de 6 ans , elle compte plusieurs albums sur le marché discographique et singles, de nombreuses tournées et trophées glanées .

L'artiste, chanteuse auteure compositrice Barbara Clémence aborde dans ses compositions musicales des thématiques variés qui ont trait au vécu quotidien: Amour , la vie en société, le pardon , la jalousie , la méchanceté, la tolérance etc.



C'est une artiste dans l'âme , fervente croyante , mère et épouse , malgré ses 20 années du côté de l'occident , elle se définit toujours comme étant "fille du Cameroun".



On précise qu'elle est actuellement en plein tournée médiatique dans son pays natal le Cameroun question de promouvoir cet œuvre musicale qui a bénéficié de la participation de Zigi Santana au studio ; vidéogramme: Maëva image ; Coeur: Blaise , Channel ; réalisation : Guy Zambo ; manager artistique: Xavier Pierre Essomba, une équipe artistique 100% Camerounaise qui a uni leurs forces pour porter haut ce projet.



Cependant, cet œuvre qui célèbre le travail, la rigueur et la détermination, dont la conférence de presse s'est tenue ce 11 novembre à Yaoundé au Cameroun a servi de coupure de cordon ombilical, à travers le titre "efficacité" le leadership de tout camerounais y est mêlé.



Soulignons que ladite conférence de presse a démarré à 15h10 , et s'est achevé 15h46 séquencée par des questions réponses des Hommes de médias, couplée au visionnage de ce clip réalisé par GUY Zambo. Au sortir de cette conférence de presse l'artiste Barbara Clémence souligne :«je prône l’union l’harmonie à travers mon titre efficacité qui est l’œuvre de l’esprit la confiance en soi l’acceptation de son statut peu importe la manière. J’invite par conséquent mes frères et sœurs de consommer mon titre au sens premier des mots» .

Le clip est disponible sur toutes plates formes de téléchargement légales.

