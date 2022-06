CAMEROUN :: AKANGA MUSIC SCHOOL : À LA DÉCOUVERTE D’UNE PÉPINIÈRE DES STARS :: CAMEROON

Basée à Yaoundé au quartier Mvog-ada, plusieurs vedettes qui font les beaux jours de la musique camerounaise y sont passées.

Lundi 13 juin 2022. Il est 14 heures. Le campus d’Akanga music school est calme. L’artiste Valdez Mbang et son collègue, tous deux encadreurs, assurent la permanence. Dans la salle de cours théorique, la leçon de solfège du week-end est encore sur le tableau. Il a été question pour les apprenants de comprendre la partition des instruments de percussions. Dans la même salle, l’on a une batterie électronique (pour étouffer le son pendant l’apprentissage), aussi, des guitares et autres instruments.

Dans la salle d’application pratique, un apprenant à la guitare Bass travaille sur un tempo programmé. Il applique des exercices sur les rifts qui lui ont été donnés par son encadreur. Cette pièce sert en même temps d’un auditorium. « C’est ici que nous organisons une fois par semaine, l’Afrijam qui est une plateforme d’expression pour ces apprenants. L’objectif est de leur permettre d’affronter les regards et de gérer la scène », explique la directrice de l’école, Valdez Mbang. Créée en 2010, Valdez Mbang qui a fait le plein d’œuf de l’Institut français du Cameroun, site de Yaoundé, lauréate du concours des Brasseries du Cameroun, Mützig star 2015, est passée par cette école. L’on peut également citer des noms tels Cysoul (entré quand il avait 12 ans) ; Locko, le bassiste de Youssou N’dour, Tabi Eyong, entre autres.

Selon la directrice, le coup de la formation s’élève à 17 500 Fcfa par an. Pour elle, c’est dérisoire parce que l’école est portée par l’association artistique et culturelle « Akanga art » ayant pour objectif l'éducation à travers l'art dans sa généralité. « Nous mettons la musique au centre de l'éducation via Akanga music school qui est un projet d'initiation à la musique pour les tout-petits ». Ces cours se font sur la base de trois formules : formule groupée 2 fois par an la session de juin et la session de janvier les cours groupés d'initiation ; les formules assistées qui concernent les personnes ayant d'autres activités ; et les cours à domicile. Le contenu des cours est théorique et pratique et ce sur quatre modules : la définition et généralité, les accords et les harmonies, les arpèges et la décomposition et le jeu en orchestre. Ce programme étalé sur trois mois, donc deux fois la semaine, les activités sont toujours clôturées par un concert de restitution des apprenants. Valdez ajoute que le module art dramatique comporte deux modules : l’initiation à l'expression artistique et le premier pas de l'acteur sur scène.