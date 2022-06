FRANCE :: La Camerounaise Françoise Etoa désignée ambassadrice des jeux éducatifs Vocabulon pour l'Afrique

Le jeudi 09 juin 2022, l'Institut de France à Paris, a abrité la cérémonie de remise du << Prix Richelieu de La Défense de la Langue française>>. C'était en présence du ministre et académicien Xavier DARCOS. Établie à Paris en France depuis des décennies, la lobbyiste de gros calibre et par ailleurs présidente fondatrice de la Maison de la Francophonie Léopold Sedar Senghor de Bata en Guinée- Équatoriale, a été nommée <<Ambassadrice des jeux éducatifs VOCABULON pour l'Afrique>>. La consécration de Françoise ETOA qui est aussi connue et reconnue pour sa grande passion pour l'humanitaire, a consacré une inlassable apôtre de la langue française. Le prix a été décerné à Stéphane BERN ,animateur de radio et de télévision, acteur et écrivain franco- luxembourgeois. Que cela soit donc connu de tous: la Camerounaise

Françoise ETOA est désormais <<Ambassadrice des jeux éducatifs VOCABULON pour l’Afrique>>.

Françoise ETOA reste à ce jour là seule Camerounaise à avoir travaillé de façon singulière à la promotion de la langue française dans un pays ispanophone. Une merveilleuse aventure qu'elle a eu la lumineuse idée de bonifier par la création de la Maison de la Francophonie à Bata en Guinée- Équatoriale. C'est alors tout judicieusement, qu'elle a été choisie jeudi dernier en France, par l’Association Défense de la langue française et les Editions Larousse, pour devenir << Ambassadrice des jeux éducatifs VOCABULON pour l'Afrique.>>. Il est important pour Stéphane BERN de s'associer la prestigieuse image de Françoise ETOA, elle qui a su exporter la langue française par le truchement de l'Association Défense de la langue française.

Une humanitaire sans frontières et chantre de la langue française, consacrée

Françoise ETOA est pourtant originaire de la région du Sud Cameroun. Et pourtant... Ses œuvres caritatives sont concentrées dans la région de l'Extrême- Nord du pays, à plus de 1000 km de son Ebolowa natal. En effet, la nouvelle ambassadrice des jeux éducatifs VOCABULON pour l'Afrique, a entrepris avec le concours des entreprises nationales et des multinationales, la construction d'une supérette solidaire à Mora dans le Mayo- Sava ( région de l'Extrême-Nord Cameroun). La région suscitée est victime des exactions de la secte islamique nigériane Boko Haram. Toute chose qui a considérablement désagrégé le tissu familial et social de Mora, ville- martyre. La nouvelle plénipotentiaire des jeux éducatifs VOCABULON pour l'Afrique est reconnue comme une lobbyiste au carnet d'adresses lui donnant accès à plusieurs chefs d'État et de gouvernement à travers le monde.

Françoise Etoa est donnée comme très introduite dans les milieux d’affaires les plus huppés, notamment au sein des multinationales françaises ; les milieux culturels et politiques les plus exigeants. Des adjuvants semantisants et pragmatisants qui devraient lui faciliter l'ambassadorat pour le compte Afrique des Jeux éducatifs VOCABULON, et ainsi contribuer à la préservation du prestige de la langue française sur le continent. La langue revêtant non seulement un aspect civilisationnel, mais aussi économique et stratégique.

À toutes fins utiles. <VOCABULON >>, c'est s'amuser, jouer tout en apprenant le vocabulaire français aux enfants. Au milieu de la multitude des jeux de cartes et jeux de société, le VOCQBULON joue un rôle didactique. Sa particularité et son principe résident en l'apprentissage de nouveaux mots tout en s’amusant bien. En un mot comme en mille, c'est un excellent jeu éducatif pour enfants que, Françoise ETOA est désormais appelée à faire la promotion auprès de plusieurs décideurs d'Afrique.