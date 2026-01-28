-
CAMEROUN :: Accident mortel à Paya 5 : un routier perd la vie, une rescapée gravement blessée :: CAMEROON
Un camion grumier s'est renversé mardi 27 janvier 2026 au virage de Paya 5, près de Yokadouma, dans l'Est du Cameroun. Le conducteur n'a pas survécu. Sa passagère, grièvement blessée aux pieds, a été transportée d'urgence vers une structure médicale. Les médecins affirment que ses jours ne sont plus en danger.
Un accident tragique aux conséquences dramatiques
L'accident s'est produit juste après le checkpoint de gendarmerie mixte. Le poids lourd, chargé de bois d'exploitation, n'a pas pu négocier correctement le virage. Le véhicule s'est couché sur le flanc, piégeant ses occupants. Les secours sont intervenus rapidement, mais le chauffeur a été déclaré mort sur place.
Une portion de route connue pour sa dangerosité
Cette section routière est tristement célèbre dans la région. Les virages serrés, combinés au trafic de camions transportant des grumes, constituent un cocktail à risque. Les conducteurs de poids lourds doivent composer avec des chaussées parfois dégradées et des conditions de conduite exigeantes. Chaque année, plusieurs accidents mortels y sont recensés.
Une enquête pour déterminer les causes exactes
Les autorités ont ouvert une enquête pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Vitesse excessive, défaillance mécanique, fatigue du conducteur : plusieurs pistes sont explorées. L'état du camion et la configuration de la route seront également examinés. Les gendarmes ont sécurisé le périmètre et recueilli les premiers témoignages.
La sécurité routière remise en question
Ce nouveau drame pose à nouveau la question cruciale de la sécurité routière dans la région. Les entreprises forestières et les transporteurs sont-ils suffisamment formés et équipés ? Les infrastructures répondent-elles aux normes requises ? Les contrôles sont-ils assez réguliers ?
Des blessures physiques et psychologiques durables
La passagère, dont l'identité n'a pas été révélée, devra subir une longue rééducation. Ses blessures aux pieds nécessiteront un suivi médical prolongé. Le traumatisme psychologique, lui, pourrait durer bien plus longtemps.
Un appel à des mesures concrètes
Cette tragédie rappelle la vulnérabilité des usagers de la route face aux risques liés au transport lourd. Les familles des victimes d'accidents routiers attendent des mesures concrètes pour éviter que de tels drames se reproduisent.
Les routes forestières camerounaises, essentielles à l'économie locale, sont-elles devenues des pièges mortels faute d'entretien et de régulation suffisante ?
