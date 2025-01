CAMEROUN :: Explosion d'une conduite d'eau à Yaoundé : 2 morts et interventions urgentes de la Camwater :: CAMEROON

Une explosion de conduite d'eau a secoué le quartier Ngousso à Yaoundé le lundi, causant la mort d’au moins deux personnes et d’importants dégâts matériels. Cet incident tragique met en lumière les défis liés à la maintenance des infrastructures d'adduction d'eau potable au Cameroun et relance le débat sur la sécurité des réseaux hydrauliques.

Une intervention rapide de la Camwater

Dès l’annonce de l’explosion, le directeur général de la Camwater, Dr Blaise Moussa, s’est rendu sur place en pleine nuit avec une équipe de techniciens. Objectif : évaluer l’étendue des dégâts et lancer les travaux de réhabilitation urgente des canalisations endommagées. « Notre priorité est de rétablir l’accès à l’eau potable pour les habitants et de sécuriser le réseau », a déclaré le DG, soulignant l’engagement de l’entreprise publique à agir dans les « brefs délais ».

Causes et conséquences d’une catastrophe évitable

Si les causes exactes de l’explosion restent à déterminer, des sources locales évoquent une possible corrosion des tuyaux ou une surpression du réseau. Ce drame rappelle l’état vétuste de certaines infrastructures d'adduction d'eau potable à Yaoundé, malgré les investissements récents. Les habitants du quartier Ngousso dénoncent des coupures d’eau récurrentes et des réparations souvent temporaires.

Les deux victimes, prises au piège par la violence de la déflagration, ont succombé avant l’arrivée des secours. Des dégâts collatéraux ont également été signalés : maisons fissurées, routes inondées et perturbation totale de l’approvisionnement en eau pour des milliers de foyers.

Urgence et prévention : les leçons à retenir

Cet incident soulève des questions cruciales sur la gestion des risques liés aux infrastructures vieillissantes. La Camwater doit non seulement accélérer les réparations, mais aussi moderniser son réseau pour éviter de nouvelles tragédies. Les experts recommandent :

1. Un audit technique national des conduites d’eau.

2. L’allocation de budgets dédiés à la maintenance préventive.

3. Une sensibilisation des populations aux signes avant-coureurs (fuites, bruits anormaux).

Vers une sécurisation durable du réseau hydraulique

Pour les habitants de Ngousso, l’urgence est double : retrouver un accès à l’eau potable et obtenir des garanties sur la fiabilité future du réseau. La Camwater promet des solutions durables, incluant le remplacement des tuyaux obsolètes et l’installation de capteurs de pression. Cependant, ces projets nécessitent un financement stable et une coordination renforcée avec les municipalités.

En conclusion, cette explosion de conduite d'eau doit servir d’électrochoc pour une action collective. Protéger les populations passe par des investissements massifs dans les infrastructures d'adduction d'eau potable et une politique transparente de prévention des risques.