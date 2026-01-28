Camer.be
NOS CERTITUDES INTELLECTUELLES ET PASSIONS PRIMAIRES FABRIQUENT DES KAÏ. C'EST QUOI UN KAÏ ?
CAMEROUN :: POINT DE VUE

CAMEROUN :: NOS CERTITUDES INTELLECTUELLES ET PASSIONS PRIMAIRES FABRIQUENT DES KAÏ. C'EST QUOI UN KAÏ ? :: CAMEROON

Mon grand père s'évertuait à me dire souvent :  "dans ce monde, si tu n'as pas de personne - miroir dont le regard serait à la fois une boussole qui te guide et une autorité suprême qui t'aide à rester Homme, c'est que tu es devenu un KAI".

Il qualifiait  ainsi ces hommes réduits à courir derrière un troupeau toute leur vie...Non qu'il les méprisait, mais il expliquait ainsi par l'image, l'incroyable pouvoir décisionnel des bêtes sur le comportement de tels individus... 

Dès lors, si dans ce monde, tu n'as personne qui soit ton miroir, ton conseiller, ton juge, ton prude, ton aristarque, tu es un KAÏ. 

Voyez- vous, même le Président des USA, se fait conseiller et a des conseillers, même Nelson MANDELA, se faisait conseiller et avait des conseillers... 

Même des Juristes éminents comme Maurice Kamto, qui conseillent des ÉTATS, se font conseiller car il appartient à un corps de métier, dans lequel la confrontation des idées, la discussion et le débat, renseignent chaque jour, celui qui opine, sur les limites de sa pensée, de son intelligence, sur la relativité de ses certitudes. 

La dictature au Cameroun, a secrété une myriade d'êtres, hors du temps, hors du droit, qui ne respectent rien, y compris des décisions de justice. Ces bébés tyrans aujourd'hui, y infestent tous les aspects de la vie publique et sociale. Ils sont les artisans de la dictature décentralisée, qui contribuent à faire de ce pays, une reproduction parfaite de l'Etat de Nature que décrivait Thomas HOBBES, un État Sauvage, dans lequel l'intolérance des gens, les amène même à oublier, comme Robinson Crusoé dans son île, que la vie existe au-delà de l'étendue d'eau qui les entoure.

DÉVELOPPER LES CONVERGENCES POLITIQUES 

Nous pouvons tous nous tromper, c'est d'ailleurs pourquoi nous sommes des Hommes. C'est pourquoi nous devons pouvoir developper l'INTELLIGENCE de la COMPOSITION, qui est celle des grands esprits qui dominent le monde et dont le rayonnement traverse les siècles, et non L'INTELLIGENCE DU CLIVAGE, qui  se réduit à couper dans l'opinion sa part d'adeptes.

Si nous voulons être utiles pour notre pays, sortons de nos certitudes absolues. À ce propos, Francis BACON disait : "si on commence avec des certitudes, on finit avec des doutes. Si on commence avec des doutes, on finit avec des certitudes".

Dans cet ordre d'idées, combattre Maurice Kamto ou ISSA Tchiroma BAKARY, c'est proprement faire le jeu du pouvoir. Il faut travailler sur les Convergences et donc réduire les idées qui prônent le clivage dans l'opposition à BIYA.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique POINT DE VUE

MORT D’ALEX PRETTI AUX USA, VU D’AFRIQUE :A quand la fin des bavures policières à Minneapolis ?
A PROPOS DU REMANIEMENT DU GOUVERNEMENT: Une si éloquente leçon de vie
La Culture de la manducation au Cameroun
NOS CERTITUDES INTELLECTUELLES ET PASSIONS PRIMAIRES FABRIQUENT DES KAÏ. C'EST QUOI UN KAÏ ?
Crise anglophone : Issa Tchiroma n’était-il pas l’homme de la situation ?
Cameroun : peut-on vaincre un système politique sans reconnaître l'ennemi ?
Municipales et législatives, un enjeu crucial pour la jeunesse
LE FSNC DE TCHIROMA ET LE MRC DE KAMTO, par Benjamin Zebaze
LE MOUVEMENT REACTIONNAIRE KOR (KAMTO OU RIEN) EST UNE INSULTE AU MRC ET À SES SYMPATHISANTS
CAN 2025 : Me Sikati Réclame 3 Milliards FCFA à la FECAFOOT
La spirale meurtrière et le spectre de l'impunité
Le Plaidoyer d'un Magistrat pour une Justice Apaisée et des Valeurs Républicaines
Devenez Rédacteur

Les + récents

13:28
Rwanda contre Royaume-Uni : bataille judiciaire autour de l'accord migratoire abandonné

Rwanda contre Royaume-Uni : bataille judiciaire autour de l'accord migratoire abandonné
13:10
MORT D’ALEX PRETTI AUX USA, VU D’AFRIQUE :A quand la fin des bavures policières à Minneapolis ?

MORT D’ALEX PRETTI AUX USA, VU D’AFRIQUE :A quand la fin des bavures policières à Minneapolis ?
13:01
15 tonnes d'or disparues vers Dubaï, le FMI exige des réponses

15 tonnes d'or disparues vers Dubaï, le FMI exige des réponses
13:00
A PROPOS DU REMANIEMENT DU GOUVERNEMENT: Une si éloquente leçon de vie

A PROPOS DU REMANIEMENT DU GOUVERNEMENT: Une si éloquente leçon de vie
12:40
Accident mortel à Paya 5 : un routier perd la vie, une rescapée gravement blessée

Accident mortel à Paya 5 : un routier perd la vie, une rescapée gravement blessée

POINT DE VUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo