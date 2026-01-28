Camer.be
15 tonnes d'or disparues vers Dubaï, le FMI exige des réponses
CAMEROUN :: ECONOMIE

CAMEROUN :: 15 tonnes d'or disparues vers Dubaï, le FMI exige des réponses :: CAMEROON

Paul Biya vient d'être confronté à un scandale d'une ampleur inédite. L'or du Cameroun aurait été massivement détourné et écoulé vers les marchés de Dubaï. Le FMI et la Banque mondiale, institutions de Bretton Woods présentes sur le terrain camerounais, réclament désormais des explications officielles au chef de l'État. La surveillance s'intensifie autour d'un régime maintenu à flot par une perfusion financière internationale.

Un écart vertigineux dans les chiffres officiels

Les données révèlent une anomalie choquante. Le rapport de l'ITIE indique que le Cameroun n'aurait officiellement exporté que 22,3 kilogrammes d'or en 2023. Pourtant, des sources internationales crédibles attestent que plusieurs pays ont importé environ 15 tonnes d'or camerounais durant la même période. Près de 90 % de ce métal précieux aurait pris la direction des Émirats arabes unis.

Une manne colossale évaporée dans les circuits parallèles

L'ampleur financière du détournement d'or donne le vertige. Avec le prix de l'once qui a triplé en deux ans, passant de 1 600 euros à plus de 4 400 euros, ces 15 tonnes représenteraient une valeur approchant les 2,35 milliards d'euros. Une fortune colossale qui aurait pu transformer l'économie camerounaise.

Un paradoxe qui résume toute une gouvernance

Si ces ressources minières avaient été exploitées dans le respect des normes internationales, avec transparence et traçabilité, le Cameroun ne serait pas contraint de multiplier les emprunts. L'endettement du pays continue de s'alourdir, alors que son sous-sol recèle des richesses considérables. La kleptocratie camerounaise prive ainsi sa population de revenus qui auraient pu financer développement et infrastructures.

Les institutions internationales haussent le ton

Les institutions de Bretton Woods ne se contentent plus d'observer. Leur présence au Cameroun vise désormais à exercer une surveillance accrue sur un système jugé prédateur. Le contraste entre pauvreté budgétaire affichée et richesses détournées ne passe plus inaperçu. Les bailleurs de fonds internationaux exigent des comptes précis sur cette disparition massive d'or.

Un dossier explosif aux ramifications internationales

Cette affaire soulève des questions cruciales sur les circuits de commercialisation de l'or africain. Comment 15 tonnes de métal précieux peuvent-elles quitter un territoire sans laisser de traces officielles ? Quels réseaux permettent une telle évasion de richesses nationales ? Les complicités nécessaires à une opération d'une telle envergure impliquent nécessairement des acteurs situés à plusieurs niveaux de la chaîne.

Le scandale de l'or camerounais résume à lui seul le drame d'un pays riche de son sous-sol mais vidé par la prédation systématique. Combien d'autres ressources naturelles africaines s'évaporent-elles ainsi dans l'opacité des circuits parallèles ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun #OrDetourne #PaulBiya #FMI #Kleptocratie #RessourcesMinières #Dubai #Corruption #ITIE #BrettonWoods

Lire aussi dans la rubrique ECONOMIE

15 tonnes d'or disparues vers Dubaï, le FMI exige des réponses
Un emprunt de 415 milliards à 10% plonge le pays dans la spirale de la dette
Biya contracte 85 milliards de FCFA de dette en quelques jours
Affaire Scanning : Cyrus Ngo'o triomphe face au Minfi dans le dossier Transatlantic
CEMAC adopte un contrôle trimestriel pour forcer l’application de ses réformes économiques
Dette du Cameroun : Le péril des 274 millions d’euros dus aux géants français
Corridor Douala-Bangui : Coup d'accélérateur de la Banque mondiale
GECAM : L'appel pressant pour un gouvernement d'action économique
Port de Douala : La révolution du scanning 100% transforme la logistique
Prix du passeport camerounais : une hausse de 45 000 FCFA au nom de la conformité fiscale
Eneo vs Prometal : Le bras de fer électrique qui secoue l'industrie camerounaise
Cameroun 2026 : le naufrage annoncé d’un géant endormi
Devenez Rédacteur

Les + récents

13:28
Rwanda contre Royaume-Uni : bataille judiciaire autour de l'accord migratoire abandonné

Rwanda contre Royaume-Uni : bataille judiciaire autour de l'accord migratoire abandonné
13:10
MORT D’ALEX PRETTI AUX USA, VU D’AFRIQUE :A quand la fin des bavures policières à Minneapolis ?

MORT D’ALEX PRETTI AUX USA, VU D’AFRIQUE :A quand la fin des bavures policières à Minneapolis ?
13:01
15 tonnes d'or disparues vers Dubaï, le FMI exige des réponses

15 tonnes d'or disparues vers Dubaï, le FMI exige des réponses
13:00
A PROPOS DU REMANIEMENT DU GOUVERNEMENT: Une si éloquente leçon de vie

A PROPOS DU REMANIEMENT DU GOUVERNEMENT: Une si éloquente leçon de vie
12:40
Accident mortel à Paya 5 : un routier perd la vie, une rescapée gravement blessée

Accident mortel à Paya 5 : un routier perd la vie, une rescapée gravement blessée

ECONOMIE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo