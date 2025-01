CAMEROUN :: Décès de Martine Meba, belle-sœur de Paul Biya : hommage à une femme politique engagée :: CAMEROON

Le Cameroun est en deuil ce mardi 27. Martine Meba, épouse de Pierre Meba, frère cadet du président Paul Biya, est décédée tôt ce matin des suites d’une maladie. Femme politique influente et mère d’enfants engagés dans la vie publique, elle laisse derrière elle un héritage marquant, notamment dans l’arrondissement de Meyomessala, où elle occupait le poste de présidente de l’OJRDPC (Organisation des Jeunes du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais).

Née il y a plus de 80 ans, Martine Meba était une figure emblématique de la politique locale. Elle a consacré une grande partie de sa vie à soutenir les idéaux du RDPC, le parti au pouvoir, et a joué un rôle clé dans les victoires électorales du président Paul Biya. Son engagement sans faille et son dévouement à la cause politique en ont fait une personnalité respectée et appréciée au sein de sa communauté.

Mère de Cathy Meba, membre du Conseil régional du Sud, Martine Meba a également su transmettre ses valeurs à ses enfants, qui continuent de porter haut le flambeau de l’engagement politique. Son décès survient 13 ans après celui de son époux, Pierre Meba, décédé en 2012. Une perte douloureuse pour sa famille, mais aussi pour le monde politique camerounais.

À l’annonce de sa disparition, de nombreux hommages ont afflué. Un internaute a écrit : « De tout cœur, chère camarade, tout en s’inclinant devant votre disparition, nous constatons la grande perte au sein de notre Grand Parti, le RDPC, en général, et à Meyomessala en particulier, surtout en cette année électorale. Dieu l’a décidé. Notre éternelle reconnaissance pour ce travail acharné de promotion des Idéaux du Renouveau. »

Simon Metsengue, porte-parole du RDPC, a également rendu hommage à Martine Meba : « Mme Martine Meba, épouse du petit frère du chef de l’État, Pierre Meba, qui était jusqu’à ce jour présidente de la section de l’OFRDPC Dja et Lobo III à Meyomessala, est décédée ce mardi 27. Nous présentons nos condoléances à sa famille, à la famille présidentielle et à la communauté politique. Son héritage continuera d’inspirer les efforts pour le développement, la justice et l’égalité. »

La disparition de Martine Meba intervient dans un contexte politique sensible, à l’approche des élections. Son rôle de patronne politique des femmes de Meyomessala et son influence au sein du RDPC en faisaient une figure incontournable. Son absence laisse un vide considérable, mais son héritage continuera d’inspirer les générations futures.

En cette période de deuil, la nation camerounaise se joint à la famille présidentielle et à la communauté de Meyomessala pour honorer la mémoire de cette femme exceptionnelle. Martine Meba restera dans les cœurs comme une militante dévouée, une mère aimante et une leader inspirante.