CAMEROUN :: « On n’a pas peur d’Eto’o » : La Sortie Lunaire de Marc Brys après le Tirage de la CAN 2025 :: CAMEROON

Le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 a eu lieu lundi soir, et le Cameroun, dirigé par le sélectionneur Marc Brys, a hérité d’un groupe relevé. Les Lions Indomptables affronteront la Côte d’Ivoire, tenante du titre, ainsi que le Gabon et le Mozambique dans le groupe F. Mais au-delà des défis sportifs, c’est la tension entre Marc Brys et Samuel Eto’o, président de la Fédération camerounaise de football, qui retient l’attention.

Une Déclaration qui Fait Tilt

À l’issue du tirage, Marc Brys n’a pas mâché ses mots. Interrogé sur le choc à venir contre la Côte d’Ivoire, le coach belge a glissé une pique à l’encontre de Samuel Eto’o :

“Il y a une histoire entre le Cameroun et la Côte d’Ivoire, mais on n’a peur de rien. On n’a pas peur d’Eto’o, donc on n’a pas peur de la Côte d’Ivoire non plus. Ce qui nous intéresse, c’est notre consécration et pas celle de l’adversaire. Bien sûr, ils ont gagné la dernière CAN, mais on n’a pas peur. On sera prêt quand le premier match commencera. Comme je l’ai dit, le plus grand ennemi doit être nous-mêmes.”

Ces propos, rapportés par RFI, illustrent la crise latente qui oppose Marc Brys, nommé par le ministère des Sports, et Samuel Eto’o, à la tête de la Fédération. Une situation qui complique la préparation des Lions Indomptables pour la CAN 2025.

Une Crise qui Persiste

La tension entre Marc Brys et Samuel Eto’o n’est pas nouvelle. Depuis sa nomination, le sélectionneur belge a dû faire face à des obstacles administratifs et à un manque de soutien de la part de la Fédération. Dans des déclarations sans filtre, Brys a dénoncé l’atmosphère délétère :

“Je dois être honnête, ce n’est pas constructif de travailler plus longtemps comme ça. Ça absorbe beaucoup d’énergie pour moi et les autres coachs de la sélection. Cela doit changer. Encore une fois, on joue pour le pays. Nous ne sommes pas Camerounais, mais nous voulons, coûte que coûte, gagner. Alors, il faut que tout le monde soit derrière. Il faut arrêter avec ces conneries, parce que ça m’énerve beaucoup.”

Ces mots crus révèlent une fracture profonde entre les instances dirigeantes du football camerounais, une situation qui pourrait nuire aux performances de l’équipe nationale.

Un Groupe Relevé pour la CAN 2025

Sur le terrain, les défis ne manquent pas pour les Lions Indomptables. Le tirage les a placés dans un groupe comprenant la Côte d’Ivoire, championne d’Afrique en titre, ainsi que le Gabon et le Mozambique. Des adversaires redoutables qui exigeront une préparation optimale.

Marc Brys a insisté sur la nécessité de se concentrer sur l’équipe elle-même :

“Le plus grand ennemi doit être nous-mêmes.” Une phrase qui résume bien l’état d’esprit qu’il souhaite insuffler à ses joueurs, malgré les turbulences en coulisses.

L’Appel à l’Unité

Pour réussir dans cette CAN 2025, le Cameroun a besoin de sérénité et d’unité. Les déclarations de Marc Brys soulignent l’urgence de mettre de côté les conflits internes et de se recentrer sur l’objectif commun : briller sur le terrain.

Samuel Eto’o, en tant que président de la Fédération, a un rôle clé à jouer pour apaiser les tensions et soutenir pleinement l’équipe nationale. Le football camerounais ne peut se permettre de sacrifier ses ambitions à cause de divisions internes.

La sortie de Marc Brys après le tirage de la CAN 2025 a mis en lumière les tensions persistantes au sein du football camerounais. Alors que les Lions Indomptables se préparent à affronter des adversaires de haut niveau, l’unité et la concentration seront essentielles pour espérer soulever le trophée.

Espérons que les déclarations choc de Marc Brys serviront de déclic pour rassembler toutes les parties prenantes autour d’un objectif commun : la gloire sportive.