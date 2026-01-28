CAMEROUN :: Yaoundé : Deux ministres rivalisent dans la lutte contre l'insalubrité urbaine :: CAMEROON

Yaoundé assiste à un ballet ministériel inhabituel autour de la propreté urbaine. Le 26 janvier 2026, Célestine Ketcha Courtès, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, procédait à la rétrocession de balayeuses mécaniques aux communes de Yaoundé 1er et Yaoundé 5ème. Cette initiative intervient dans le sillage d'une autre dotation, celle du ministre de l'Administration territoriale qui venait de livrer aux sept communes de la capitale un arsenal imposant : sept cents brouettes, sept cents pelles, sept cents balais et sept cents râteaux.

Deux ministères, une même mission

Cette convergence soudaine vers un objectif commun soulève des questions sur la coordination gouvernementale. Deux membres du gouvernement, relevant de départements ministériels distincts, investissent simultanément le terrain de la gestion des ordures ménagères à Yaoundé. Une situation qui pourrait sembler réjouissante si elle ne révélait pas une absence apparente de planification concertée dans la lutte contre l'insalubrité.

La modernité face au rudimentaire

Le contraste est saisissant entre les deux dotations. D'un côté, des balayeuses mécaniques modernes destinées à deux communes seulement. De l'autre, des outils manuels traditionnels distribués équitablement aux sept communes de la ville. Cette disparité d'approche illustre-t-elle une différence de vision stratégique ou simplement une improvisation dans l'action publique ?

L'avis des experts : coordination nécessaire

Les spécialistes de la gouvernance urbaine sont formels. Ces initiatives, aussi louables soient-elles, gagneraient en efficacité si elles s'inscrivaient dans une stratégie coordonnée. La lutte contre l'insalubrité à Yaoundé exige une approche globale, non des actions dispersées qui risquent de créer des doublons ou, pire, des zones d'ombre où personne n'intervient réellement.

Une compétition tacite entre ministères

Au-delà des bonnes intentions affichées, certains observateurs y voient une forme de compétition entre le Minat et le Minhdu. Chaque département ministériel cherche à marquer son territoire et à démontrer son engagement auprès des populations de la capitale politique camerounaise. Cette rivalité, même non déclarée, pourrait nuire à l'efficacité recherchée.

Des moyens insuffisants face à l'ampleur du défi

Yaoundé croule sous les déchets. La capitale politique du Cameroun produit quotidiennement des milliers de tonnes d'ordures qui débordent des points de collecte. Les balayeuses mécaniques et les outils manuels, aussi nombreux soient-ils, ne constituent qu'une réponse partielle à un problème systémique qui nécessite des infrastructures durables, des circuits de collecte fonctionnels et une sensibilisation massive des populations.

L'impératif de synergie gouvernementale

Pour de nombreux experts en développement urbain au Cameroun, la solution réside dans la coordination interministérielle. Le Minat et le Minhdu doivent travailler main dans la main, partager leurs diagnostics, harmoniser leurs interventions et établir un plan global de salubrité urbaine. Sans cette synergie, les efforts risquent de s'annuler mutuellement ou de créer des inégalités entre communes.

Une question de gouvernance

Cette situation met en lumière un enjeu plus large de gouvernance. Comment le Cameroun peut-il prétendre relever les défis urbains du XXIème siècle si ses propres ministères fonctionnent en silos, sans vision commune ni coordination opérationnelle ? La gestion des villes modernes exige une approche intégrée où chaque acteur connaît son rôle dans un dispositif cohérent.

La population de Yaoundé, fatiguée de patauger dans les immondices, attend moins de compétition ministérielle que de résultats concrets. Ces dotations d'équipements suffiront-elles à transformer durablement le visage de la capitale camerounaise ?

