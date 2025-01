CAMEROUN :: Chefs traditionnels et la candidature de Paul Biya: 07 millions de frs CFa empochés par chacun d'eux :: CAMEROON

Ce lundi 27 janvier 2025, certains chefs traditionnels réunis au Palais des Congres de Yaoundé, ont apporté leur soutien à la candidature de Paul Biya, à la présidentielle d’octobre 2025 dans notre pays.

Les grands chefs traditionnels du pays ont touché chacun 7 millions de francs Cfa pour soutenir Paul Biya affirme un chef traditionnel de la Mezam sous anonymat

Chacun les à reçus dans leur chambre de l'hôtel Mont Febe où ils ont été logés.

Ni le débat qui a cours sur l'âge du président, 92 ans, au mois de février, ni la situation socio-économique du pays qui a fait récemment l'objet de vives critiques de la part de certaines autorités religieuses, n'ont eu de prise sur la position des chefs traditionnels auxiliaires de l'administration, comme ils l'ont eux-mêmes rappelé.

Une déclaration de soutien que Paul Atanga Nji, le ministre de l'Administration territoriale, qui présidait les travaux, a promis de porter au président Paul Biya.

Ces auxiliaires de l’administration ont réitéré leur engagement à soutenir toutes les mesures qui visent le bon déroulement de la prochaine présidentielle. En plus, ils se disent disponibles à accompagner l’administration dans sa mission de protection des personnes et des biens, avant, pendant et cette échéance électorale. « La paix n’a pas de prix et le désordre ne profite à personne » ont-ils martelé.