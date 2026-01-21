Camer.be
UN SACRE AFRICAIN DANS L’OEIL DU CYCLONE DISCIPLINAIRE
Le sacre du Sénégal, acquis dans la ferveur et l’orgueil, aurait dû rester ce qu’il est avant tout : l’aboutissement d’un parcours sportif maîtrisé, l’expression d’une maturité collective et la confirmation d’une place désormais incontestable dans le concert du football africain. Pourtant, cette victoire éclatante s’est vue rattrapée par un épilogue trouble, révélateur des fragilités institutionnelles et des tensions latentes qui traversent le football continental.

L’incident survenu dans les dernières minutes de la finale face au Maroc, à la suite du penalty accordé par l’arbitre Jean-Jacques Ndala, a agi comme un détonateur. Le geste du staff sénégalais, suivi par une partie des joueurs quittant momentanément la pelouse, a immédiatement déplacé le débat du terrain sportif vers le champ disciplinaire et politique. La réaction rapide et sévère du président de la FIFA, Gianni Infantino, présent en tribune, n’a fait qu’amplifier cette bascule. Sa condamnation publique, rare par son ton et par son timing, laisse peu de doute sur la volonté des instances internationales de marquer une ligne de fermeté. Pour autant, réduire cet épisode à un simple manquement à l’éthique sportive serait passer à côté de ce qu’il révèle plus profondément.

 

Le football africain est depuis longtemps traversé par un sentiment diffus d’injustice, nourri par des décisions arbitrales contestées, des rapports de force déséquilibrés et une gouvernance souvent perçue comme éloignée des réalités des terrains. Dans ce contexte, l’acte de protestation sénégalais, aussi maladroit ou condamnable soit-il au regard des règlements, s’inscrit dans une logique émotionnelle que le sport, par nature, ne parvient jamais totalement à contenir. La frontière est toutefois ténue entre l’émotion légitime et la faute disciplinaire.

Quitter la pelouse, même brièvement, demeure l’un des symboles les plus sensibles en matière de respect des règles du jeu. Les textes sont clairs, mais leur interprétation ne l’est jamais totalement. Le fait que tous les joueurs n’aient pas abandonné le terrain, que le match ait pu aller à son terme, plaide en faveur d’une interruption plus que d’un abandon caractérisé. Ce détail, loin d’être anecdotique, pourrait peser lourd dans l’éventualité de sanctions à venir. Car la condamnation publique de Gianni Infantino n’est sans doute pas une fin en soi. Elle prépare le terrain à une lecture rigoureuse des rapports officiels, à commencer par celui de l’arbitre, et à une possible saisine des instances disciplinaires de la CAF, sous l’œil attentif de la FIFA. Des suspensions ciblées, notamment à l’encontre des membres du staff, ne sont pas à exclure. Mais au-delà des sanctions, c’est l’impact symbolique qui inquiète : celui d’un football africain qui cherche à gagner en crédibilité internationale tout en peinant à résoudre ses propres contradictions internes.

Le Sénégal, de son côté, se retrouve dans une position paradoxale. Champion incontesté sur le plan sportif, il est désormais sommé de se défendre sur le terrain juridique et institutionnel. La présentation d’excuses par Pape Thiaw témoigne d’une volonté d’apaisement, sans pour autant effacer le sentiment, largement partagé dans l’opinion, que certaines colères naissent d’un trop-plein d’injustices accumulées.

Se taire face à ce qui est perçu comme un déséquilibre n’est pas toujours vécu comme de la sagesse, mais comme une forme de renoncement. Reste une évidence que ni les commissions disciplinaires ni les déclarations solennelles ne pourront effacer ; la coupe est à Dakar, et la deuxième étoile brille sur le maillot sénégalais. La question est désormais de savoir si cette victoire saura survivre au tumulte qui l’entoure sans se transformer en fracture durable entre les institutions et les peuples du football. Car à force de politiser chaque incident et de dramatiser chaque émotion, c’est l’essence même du jeu, faite de passion, de contradictions et parfois de débordements, qui risque de s’éroder. Et ce serait, pour l’Afrique comme pour le football mondial, la plus lourde des sanctions.

UN SACRE AFRICAIN DANS L'OEIL DU CYCLONE DISCIPLINAIRE
