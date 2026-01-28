CAMEROUN :: Le remaniement ministériel bloqué par une crise de légitimité inédite :: CAMEROON

Le Cameroun vit une situation politique inédite. Annoncé depuis le 31 décembre 2025, le remaniement ministériel camerounais demeure introuvable. Derrière cette paralysie se cache une réalité bien plus grave qu'un simple retard administratif : une crise de légitimité qui gangrène les fondations même du pouvoir.

La fraude comme ciment du système

Le régime actuel souffre d'une contestation structurelle. Issu d'un système électoral largement remis en question et marqué par des accusations récurrentes de fraude, le pouvoir se retrouve piégé dans un paradoxe dangereux. La fraude électorale, qui aurait servi de ciment pour maintenir Paul Biya à la tête de l'État, devient aujourd'hui une arme retournée contre lui.

L'inversion des rôles qui paralyse le pouvoir

C'est ici que réside le nœud du blocage. Dans un système où la survie repose sur une responsabilité partagée dans le maintien du statu quo, évincer un ministre devient une opération à haut risque. Tout membre du gouvernement limogé pourrait désormais contester l'autorité même de celui qui le révoque. La question n'est plus seulement politique, elle devient existentielle pour le régime.

Des ministres devenus intouchables

Les membres de l'exécutif s'estiment être les garants du maintien de Paul Biya au sommet de l'État. Cette conviction leur confère une forme d'immunité de facto. Ils savent que leur participation au système, leur silence sur les irrégularités électorales, leur complicité dans les mécanismes de pouvoir font d'eux des piliers sans lesquels l'édifice pourrait s'effondrer.

Une marge de manœuvre réduite à néant

Paul Biya semble avoir perdu la capacité de replacer ceux qui, hier encore, dépendaient entièrement de sa volonté. Cette perte de marge de manœuvre illustre un affaiblissement du pouvoir présidentiel lui-même. Le chef de l'État se retrouve otage de son propre système, incapable de procéder aux ajustements nécessaires sans risquer de déclencher une réaction en chaîne incontrôlable.

La responsabilité partagée comme prison dorée

Dans ce contexte, la crise de légitimité au Cameroun ne touche pas seulement le président, mais l'ensemble de l'appareil gouvernemental. Chacun détient une partie de la vérité sur les mécanismes qui ont permis de préserver le statu quo. Cette connaissance mutuelle crée un équilibre de la terreur où personne ne peut bouger sans compromettre l'ensemble.

Un blocage institutionnel sans précédent

Le Cameroun traverse donc un moment particulier de son histoire politique. Le remaniement n'est pas simplement retardé par des considérations techniques ou des négociations habituelles. Il est structurellement impossible dans la configuration actuelle du pouvoir politique camerounais. Toute tentative de modification de l'équipe gouvernementale heurte immédiatement le principe même de responsabilité collective qui soude le régime.

Les conséquences pour la gouvernance

Cette paralysie a des répercussions concrètes sur la conduite des affaires publiques. Un gouvernement qui ne peut être remanié est un gouvernement qui échappe progressivement au contrôle de celui qui est censé le diriger. Les politiques publiques stagnent, les réformes nécessaires sont ajournées, et la capacité de réaction face aux défis nationaux s'émousse.

Un système au bord de l'implosion

Le paradoxe est saisissant. Le mécanisme qui devait assurer la pérennité du pouvoir devient celui qui le fossilise. La fraude, pensée comme un outil de survie politique, se transforme en une chaîne qui entrave toute évolution. Le Cameroun assiste à un phénomène rare : un pouvoir qui se survit sans pouvoir se régénérer.

Cette situation pose une question fondamentale pour l'avenir du pays : combien de temps un système politique peut-il fonctionner lorsque ceux qui le composent sont devenus simultanément ses gardiens et ses otages ?

