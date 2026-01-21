Dette du Cameroun : Le péril des 274 millions d’euros dus aux géants français :: CAMEROON

L'étau financier se resserre sur les comptes publics de Yaoundé. L'État camerounais fait actuellement face à une situation comptable critique, affichant une ardoise qui s'élève désormais à près de 274 millions d'euros auprès d'un groupe de partenaires stratégiques. Loin de se résorber, cet arriéré de paiement continue de grimper, menaçant l'équilibre fragile des relations économiques entre le pays et ses principaux bailleurs industriels.

Un mur d'impayés face aux fleurons de l'industrie

Au centre de cette crise de liquidités se trouvent des acteurs majeurs du secteur de l'énergie et des infrastructures. La société NHPC, pilier du projet hydroélectrique de Nachtigal, ainsi que Tollcam, gestionnaire des péages automatiques, figurent parmi les principaux plaignants. Il est important de souligner que ces entités sont contrôlées par des actionnaires majoritaires français. La gestion de la dette publique du Cameroun devient ainsi un sujet de préoccupation diplomatique autant qu'économique, mettant à l'épreuve la solidité des accords bilatéraux avec Paris.

TotalEnergies et le secteur énergétique en première ligne

Le géant TotalEnergies complète ce tableau des créanciers internationaux en attente de régularisation. Pour une économie nationale dépendante de la stabilité de son approvisionnement énergétique, l'accumulation de ces retards de paiement constitue un risque systémique. Cette pression financière exercée sur les fournisseurs de services essentiels pourrait, à terme, ralentir les opérations de maintenance et freiner l'extension des réseaux de distribution. La capacité de l'État à honorer ses engagements financiers est désormais scrutée de près par les agences de notation et les institutions de Bretton Woods.

L'attractivité du pays mise à rude épreuve

L'impact de ces créances impayées dépasse le simple cadre budgétaire pour toucher la réputation du pays. Pour maintenir une croissance durable, le gouvernement doit impérativement rassurer le secteur privé et assainir le climat des affaires. La confiance est le moteur principal de l'activité économique, et chaque mois de retard supplémentaire dans le remboursement des dettes érode la volonté des partenaires de s'engager sur le long terme. Le risque de voir les nouveaux investissements étrangers se détourner vers des marchés jugés plus stables devient une réalité tangible.

Vers une impasse budgétaire ou une renégociation ?

La trajectoire ascendante de cette dette interroge sur les marges de manœuvre réelles du Trésor public. Si le Cameroun a souvent prouvé sa résilience face aux chocs extérieurs, la persistance de ces arriérés auprès de partenaires techniques aussi cruciaux que NHPC ou TotalEnergies nécessite une réponse structurelle rapide. Le dialogue entre Yaoundé et ses créanciers doit désormais aboutir à un calendrier de paiement crédible pour éviter une rupture de confiance qui serait préjudiciable à l'ensemble de la zone CEMAC.

Le gouvernement camerounais parviendra-t-il à apurer ces créances avant que la méfiance des investisseurs ne paralyse durablement les grands chantiers d'infrastructure du pays ?

