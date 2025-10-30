Camer.be
Pr Justine Ndiffo : « C’est Dieu qui établit les rois et les autorités, soutenons le Chef Paul BIYA»
À la suite de la proclamation officielle du vainqueur de l’élection présidentielle du 12 octobre 2025, la Fondatrice du réseau More Women in Politics, le Pr Justine Diffo, a exprimé son soutien au chef de l’État réélu, en rappelant que l’autorité émane de Dieu.

« C’est Dieu qui établit les rois, c’est Dieu qui établit les autorités. L’autorité suprême de notre pays est établie par Dieu lui-même, et nous le soutenons. Nous savons que l’Éternel Dieu des Armées, le Dieu Tout-Puissant, Jéhovah Tsidkenu, le Dieu de justice, soutient ce pays qui est le socle de la nation, le socle de l’Afrique et le socle du monde entier », a déclaré le Pr Diffo avec ferveur.

Devant un parterre de femmes leaders et de membres de la société civile réunis à Yaoundé, fondatrice de More Women in Politics a salué la maturité du peuple camerounais et lancé un appel à l’unité nationale après cette échéance électorale: « Le moment est venu de se rassembler pour bâtir le Cameroun dans la paix et la solidarité. Que chacun apporte sa contribution, car un pays fort repose sur l’unité de son peuple », a-t-elle affirmé.

Depuis sa création, le réseau More Women in Politics milite pour la promotion du leadership féminin, la  participation politique des femmes et la consolidation de la paix à travers tout le territoire. À travers cette déclaration, le mouvement réaffirme son engagement à accompagner les institutions dans le respect des valeurs démocratiques et spirituelles.

En conclusion, le Pr Justine Diffo a exhorté les Camerounais à demeurer dans la prière et à confier le destin du pays à Dieu :  « Le Cameroun est entre les mains de Dieu. Il est le socle de l’Afrique et le flambeau du monde. »

