Comment la solidarité AGL contribue à l’amélioration des conditions de santé en Afrique. :: AFRICA

Au total, plus de 167 000 euros (110 000 000 FCFA) de dons, plusieurs dizaines de structures soutenues et des milliers de bénéficiaires directs. Africa Global Logistics a célébré la deuxième édition de sa « Journée de la Solidarité », aux côtés de ses filiales opérant dans le Golfe de Guinée.

Une initiative qui s’inscrit dans une solidarité agissante au sein des collaborateurs d’AGL et les communautés dans lesquelles se trouvent ses installations. Plus qu’une action HSE, il s’agit d’un acte citoyen dont la principale préoccupation est le bien-être des populations et notamment des couches vulnérables de la Société. Une action universelle qui s’étend sur 50 pays dont 47 en Afrique. Cette année encore, le même jour 25 Septembre, les équipes d’AGL à travers l’Afrique et le reste du monde ont mené des initiatives solidaires répondant aux besoins spécifiques de leurs territoires : Réhabilitation de centres de santé et d’écoles, Dons d’équipements médicaux, Campagnes de sensibilisation et dépistages gratuits, Accompagnement de personnes vulnérables ou en situation de handicap etc.

Cette année au Cameroun, la solidarité s’est déportée dans la ville de Douala, la solidarité s’est transportée au Centre de Rééducation des Enfants Sourds, qui, selon son Directeur accueille principalement des enfants sourds de deux sexe, des enfants porteur d’autres types de handicaps, ainsi que des enfants dits normaux car nous faisons dans l’éducation inclusive. Depuis sa création jusqu’à nos jours, le CRES a déjà accueilli plus de 30 000 apprenants.

A la satisfaction de Serge AGNERO, Directeur Régional Golfe de Guinée, AGL « Aujourd’hui, ici à Douala, nous célébrons bien plus qu’un événement : nous célébrons l’engagement, l’inclusion et l’espoir. Grâce à l’implication de nos équipes et au soutien du Groupe AGL, nous avons pu contribuer à améliorer les conditions d’accueil et de soins pour plus de 120 enfants en situation de handicap » Dans le même esprit de solidarité, les Urgences de l’hôpital régional annexe de Kribi ont été dotées de matériel médical essentiel, contribuant directement à une meilleure prise en charge de plus de 600 patients chaque mois.

Finalement, chaque année et pour AGL, la Journée de la Solidarité s’impose comme un temps fort du calendrier de l’entreprise. Chaque année, un thème global guide les initiatives locales, renforçant l’impact collectif et l’engagement sociétal du groupe. Cette journée constitue aussi un moment de partage et de convivialité, célébrant l’engagement des collaborateurs et partenaires au service des communautés locales.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp