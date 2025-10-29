Louis-Tobie Mbida et le PDC réagissent à la présidentielle camerounaise de 2025 :: CAMEROON

Dans un communiqué officiel, le Parti des Démocrates Camerounais (PDC) a fait connaître sa position à la suite de la présidentielle du 12 octobre 2025 et de la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel. Sous la direction de son président national, le Dr Louis-Tobie Mbida, le parti a salué l'expression du suffrage universel tout en insistant sur l'importance cruciale de la transparence du processus électoral et de la confiance des citoyens envers les institutions pour la vitalité de la démocratie.

Fidèle à l'héritage de ses pères fondateurs, dont le premier chef de l'État du Cameroun oriental, André-Marie Mbida, le PDC a rappelé son attachement indéfectible à ses valeurs de vérité et de justice. Le parti, qui incarne une opposition constructive depuis sa relégalisation en 1991, a lancé un appel solennel au vainqueur du scrutin. Il l'exhorte à œuvrer dans un esprit de rassemblement national et à placer le bien commun au-dessus des intérêts partisans, afin de répondre aux attentes historiques du peuple camerounais.

Le PDC a par ailleurs exhorté ses militants et l'ensemble de la population à maintenir un calme vigilant et à poursuivre son engagement dans le cadre républicain. L'objectif commun demeure la construction d'un Cameroun plus juste, plus uni et plus prospère. Le message du parti s'est conclu par un rappel de sa devise, un appel à lutter « jusqu'à la mort pour la vérité et la justice », et un vibrant hommage à son emblème, le coq vigilant et courageux.

