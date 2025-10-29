CAMEROUN :: La France condamne la répression et exige le dialogue :: CAMEROON

La France a rompu son silence concernant la situation électorale au Cameroun. Dans une déclaration officielle datée du 29 octobre 2025, Paris a exprimé sa « profonde préoccupation » après la proclamation des résultats de la présidentielle 2025 et la répression violente qui a suivi, marquée par la mort de plusieurs civils et des centaines de blessés . La France appelle les autorités camerounaises à garantir la sécurité et l'intégrité physique de tous les citoyens et enjoint toutes les parties à la retenue pour un dialogue constructif .

Cet appel français rejoint la position de l'Union européenne, qui a également fait part de sa profonde préoccupation et a déploré l'usage d'armes à feu contre des civils . Les libertés fondamentales et le respect de l'État de droit sont au cœur des demandes internationales, qui incluent la libération des personnes détenues arbitrairement depuis le début du processus électoral . Le contexte est extrêmement tendu, des manifestations sporadiques et une sévère répression secouant le pays, notamment à Douala, Bafoussam et Dschang, où des violences ont éclaté en raison d'allégations persistantes de fraude .

La position de Paris, partenaire historique du Cameroun, est particulièrement scrutée. Alors que Paris et Yaoundé renforçaient encore leurs liens sécuritaires en juin 2025 , la France souligne aujourd'hui avec insistance la nécessité de préserver la cohésion nationale. Au-delà de la diplomatie, l'ambassade de France à Yaoundé et le consulat général à Douala sont pleinement mobilisés pour assurer la sécurité des compatriotes français sur place . Cette crise intervient dans un pays où le président Paul Biya, au pouvoir depuis 43 ans, vient d'être frauduleusement réélu pour un huitième mandat, dans un climat politique très contesté .

« Déclaration du Porte -parole du ministère francophone de l’Europe et des Affaires étrangères.

Cameroun - Situation électorale au Cameroun

29 octobre 2025

La France suit avec la plus grande attention l’évolution de la situation au Cameroun.

La France a pris note de la proclamation des résultats de l’élection présidentielle par le Conseil constitutionnel le 27 octobre 2025. Elle est particulièrement préoccupée par les tensions post-électorales et la répression violente des manifestations qui ont eu lieu ces derniers jours. Plusieurs civils ont perdu la vie par arme à feu et des centaines de personnes ont été blessées. La France appelle les autorités camerounaises à garantir la sécurité et l’intégrité physique de tous les citoyens camerounais.

La France appelle également tous les acteurs à la retenue et à un dialogue constructif permettant de ramener paix, sécurité et sérénité au peuple camerounais. A ce titre, il nous paraît essentiel que la démocratie, les libertés fondamentales et l’État de droit soient scrupuleusement respectés et que toutes les personnes détenues arbitrairement depuis le début du processus électoral soient libérées afin de préserver la cohésion nationale.

La sécurité de nos compatriotes est enfin au cœur de nos préoccupations. L’Ambassade de France à Yaoundé et le consulat général de France à Douala sont pleinement mobilisés et suivent avec la plus grande attention la situation de nos concitoyens au Cameroun.»

