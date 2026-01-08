-
CAMEROUN :: LE DOUBLE CRIME D'ANICET EKANE, Par Emmanuel SIMH :: CAMEROON
Parfois la nuit, je revois ce corps inerte devant moi. L'image d'Anicet mort dans une chambre dans laquelle il était surveillé de jour comme de nuit, par deux gendarmes armés de kalachnikov, pire qu'un Boko haram, continue de me hanter.
Ses crimes? Avoir investi Maurice Kamto et soutenu plus tard Issa Tchiroma.
Alors à double crime, double peine.
D'abord la peine de mort.
Sans jugement. Sans oxygène.
Et puis la profanation de son corps, encore sous main de justice, alors que l'action publique est éteinte. Hors la présence pourtant souhaitée de sa famille et de ses Avocats, pour une autopsie contradictoire.
On aurait alors imaginé que son corps fût remis, d'office, à ses familles biologique et politique. Veut-on continuer à punir un mort? Ou alors on craint qu'il continue à "faire le désordre"? Ou encore le cercueil qu'on était prêt à lui acheter est toujours en fabrication?
Vous avez gagné non? Laissez-nous au moins, au moins pleurer Anicet.
EKANE FOR EVER
