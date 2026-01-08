CAMEROUN :: Le Pr Mouelle Kombi instaure un Comité de Normalisation pour sauver la FECABOXE :: CAMEROON

Le ministère des Sports camerounais passe à l’offensive pour sortir la Fédération Camerounaise de Boxe de la tourmente. Le Pr Narcisse Mouelle Kombi a officiellement instauré un Comité de Normalisation au sein de la FECABOXE, une décision forte pour reprendre en main la gouvernance d’une fédération en crise.

Ce comité, mis en place ce 8 janvier 2026, répond à un impératif urgent. Il est créé en parfaite conformité avec les orientations du Comité de Normalisation de l'African Boxing Confederation (ABC), l’instance continentale qui veille à la bonne gouvernance dans le noble art. L’objectif est de restaurer la crédibilité et le fonctionnement d’une fédération clé.

Le comité, présidé par Jean Chrysostome Nana, a reçu une feuille de route claire et ambitieuse. Sa mission première est d’assurer la gestion des affaires courantes, garantissant ainsi la continuité des activités sportives et des préparatifs des athlètes. Mais son rôle va bien au-delà de l’administration quotidienne.

L’essence de son mandat réside dans l’organisation d’un processus électoral inclusif et consensuel. Pour y parvenir, le comité devra définir un cadre de dialogue entre tous les acteurs majeurs de la boxe camerounaise. Il s’agit d’apaiser les tensions et de créer les conditions d’une consultation transparente.

L’ultime objectif est de doter la FECABOXE d’un exécutif fédéral légitime par la voie des urnes. Le Pr Mouelle Kombi insiste sur le strict respect de l’équité, de la transparence et de l’inclusion. Ce processus vise à tourner la page des divisions et à offrir à la boxe camerounaise une direction unie, capable de porter ses ambitions nationales et internationales.

Cette intervention ministérielle souligne l’importance de la bonne gouvernance dans le sport de haut niveau. Alors que le comité s’attelle dès maintenant à sa tâche, une question s’impose : cette cure d’assainissement structurel sera-t-elle suffisante pour que la boxe camerounaise retrouve son éclat et produise à nouveau des champions capables de briller sur la scène mondiale ?

