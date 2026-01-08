Camer.be
Le Pr Mouelle Kombi instaure un Comité de Normalisation pour sauver la FECABOXE
CAMEROUN :: SPORT

CAMEROUN :: Le Pr Mouelle Kombi instaure un Comité de Normalisation pour sauver la FECABOXE :: CAMEROON

Le ministère des Sports camerounais passe à l’offensive pour sortir la Fédération Camerounaise de Boxe de la tourmente. Le Pr Narcisse Mouelle Kombi a officiellement instauré un Comité de Normalisation au sein de la FECABOXE, une décision forte pour reprendre en main la gouvernance d’une fédération en crise.

Ce comité, mis en place ce 8 janvier 2026, répond à un impératif urgent. Il est créé en parfaite conformité avec les orientations du Comité de Normalisation de l'African Boxing Confederation (ABC), l’instance continentale qui veille à la bonne gouvernance dans le noble art. L’objectif est de restaurer la crédibilité et le fonctionnement d’une fédération clé.

Le comité, présidé par Jean Chrysostome Nana, a reçu une feuille de route claire et ambitieuse. Sa mission première est d’assurer la gestion des affaires courantes, garantissant ainsi la continuité des activités sportives et des préparatifs des athlètes. Mais son rôle va bien au-delà de l’administration quotidienne.

L’essence de son mandat réside dans l’organisation d’un processus électoral inclusif et consensuel. Pour y parvenir, le comité devra définir un cadre de dialogue entre tous les acteurs majeurs de la boxe camerounaise. Il s’agit d’apaiser les tensions et de créer les conditions d’une consultation transparente.

L’ultime objectif est de doter la FECABOXE d’un exécutif fédéral légitime par la voie des urnes. Le Pr Mouelle Kombi insiste sur le strict respect de l’équité, de la transparence et de l’inclusion. Ce processus vise à tourner la page des divisions et à offrir à la boxe camerounaise une direction unie, capable de porter ses ambitions nationales et internationales.

Cette intervention ministérielle souligne l’importance de la bonne gouvernance dans le sport de haut niveau. Alors que le comité s’attelle dès maintenant à sa tâche, une question s’impose : cette cure d’assainissement structurel sera-t-elle suffisante pour que la boxe camerounaise retrouve son éclat et produise à nouveau des champions capables de briller sur la scène mondiale ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun #FECABOXE #Boxe #MouelleKombi #Sport

Lire aussi dans la rubrique SPORT

Le Pr Mouelle Kombi instaure un Comité de Normalisation pour sauver la FECABOXE
David Pagou sans contrat : une anomalie qui éclabousse le football camerounais
Ethan Mbappé chez les Lions Indomptables ? Samuel Eto’o brise enfin le silence !
Marc Brys, limogé du Cameroun, accuse la Fécafoot et implique la FIFA
Elimbi Lobe critique l’équipe nationale camerounaise : patriotisme, argent et Fecafoot
CAN au Maroc : le Cameroun débloque les primes après la qualification
POUR HUGO BROOS, LE CAMEROUN DOIT SA VICTOIRE A LA CHANCE
FOOTBALL GABONAIS, L’ETERNEL RECOMMENCEMENT : LE TALENT TRAHI PAR LE MENTAL
CAN 2025 : Le Cameroun écarte l'Afrique du Sud et rejoint le Maroc en quarts de finale
CAN 2025 : Hugo Broos promet un duel sans merci en 8ème de finale face au Cameroun
Cameroun vs Afrique du Sud : les Lions face au signe indien en 8ème de finale
Marc Brys fait ses adieux : les Lions Indomptables brillent déjà avec David Pagou
Devenez Rédacteur

Les + récents

03:03
Paul Biya reçoit les vœux du corps diplomatique au Palais de l'Unité

Paul Biya reçoit les vœux du corps diplomatique au Palais de l'Unité
02:39
Le Pr Mouelle Kombi instaure un Comité de Normalisation pour sauver la FECABOXE

Le Pr Mouelle Kombi instaure un Comité de Normalisation pour sauver la FECABOXE
02:12
André Blaise Essama incarcéré sans chef d’accusation depuis novembre 2025

André Blaise Essama incarcéré sans chef d’accusation depuis novembre 2025
01:50
Poutine rejette tout soutien à un Venezuela qui « s’effondre de l’intérieur »

Poutine rejette tout soutien à un Venezuela qui « s’effondre de l’intérieur »
01:30
Prestation de serment historique pour l'Assemblée régionale du Nord-Ouest

Prestation de serment historique pour l'Assemblée régionale du Nord-Ouest

SPORT :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo