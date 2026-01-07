-
© Camer.be : Toto Jacques
- 07 Jan 2026 17:06:17
- |
- 552
- |
-
CAMEROUN :: Kidnapping du maire d'Eyumodjock : le BIR lance une traque dans le Sud-Ouest :: CAMEROON
L’escalade de violence dans les régions anglophones du Cameroun a connu un nouveau développement dramatique. Joseph Ita Ayamba, maire et chef traditionnel de la commune d’Eyumodjock, a été enlevé par des hommes armés ce mardi 6 janvier 2026. L’attaque s’est produite sur l’axe routier isolé reliant Mbakem à Taboh, dans le département de la Manyu, alors que l’édile circulait seul à bord de son véhicule en direction de Mamfe.
Cet enlèvement d'autorité locale frappe une figure respectée de la communauté. Joseph Ita Ayamba, ancien élève du prestigieux St Joseph College Sasse, avait mené une carrière aux États-Unis avant de revenir servir sa terre natale. Son kidnapping, immédiatement attribué aux séparatistes Ambazoniens, plonge ses administrés dans l’angoisse et l’attente, aucun groupe n’ayant encore officiellement revendiqué l’acte ni formulé de demande.
Face à cet acte qualifié, les forces de sécurité ont réagi avec célérité. Les éléments du Bataillon d'intervention rapide (BIR) ont été déployés dès le 7 janvier dans la forêt de la zone de Mbakem pour tenter de localiser les ravisseurs et libérer l’otage. Cette opération militaire de grande ampleur souligne la gravité avec laquelle les autorités prennent ce nouveau coup porté à l’État de droit dans le Sud-Ouest.
Cette tragédie personnelle s’inscrit dans un schéma plus large d’instabilité chronique. La Crise anglophone, un conflit armé latent depuis 2017, a régulièrement pour cibles les représentants de l’administration locale. Les élus et chefs traditionnels, perçus par certains groupes armés comme des symboles de l’autorité centrale, vivent sous une menace constante, poussant nombre d’entre eux à l’exil intérieur. Cet enlèvement survient d’ailleurs dans un contexte sécuritaire particulièrement dégradé, quelques jours après l’assassinat de deux gendarmes dans la région voisine du Nord-Ouest.
Le silence des ravisseurs et l’urgence de la traque militaire laissent planer un lourd suspense. Alors que le conflit entre dans une nouvelle année, cette prise d’otage d’un maire symbolise-t-elle une stratégie de tension accrue des groupes séparatistes, ou l’échec des mécanismes de dialogue pour protéger les populations civiles et leurs représentants ?
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique SOCIETE
Les + récents
Delcy Rodríguez limoge et arrête le général en chef de la sécurité de Maduro
Le Protocol des vœux : Pourquoi Paul Biya interdit-il qu'on le filme en train de marcher ?
MICHEL, LE SOSIE DE LUMUMBA QUI A MARQUE LE MONDE ENTIER SANS TOUCHER AU BALLON SORT SUR UNE CIVIERE
Kidnapping du maire d'Eyumodjock : le BIR lance une traque dans le Sud-Ouest
Révélations sur la fortune du président de l'Assemblée nationale camerounaise
SOCIETE :: les + lus
26 élèves surpris en train de tourner un film osé à Bafoussam
- 30 April 2015
- /
- 1026286
Brenda biya sème la terreur en boîte de nuit à Yaoundé
- 15 July 2015
- /
- 562698
Menacée de mort par sa famille car elle est lesbienne
- 03 March 2016
- /
- 450271
Oyom-Abang : une femme marche nue à Yaoundé VII
- 09 July 2015
- /
- 386321
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 221734
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 212934