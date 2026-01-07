Camer.be
David Pagou sans contrat : une anomalie qui éclabousse le football camerounais
CAMEROUN :: SPORT

David Pagou sans contrat : une anomalie qui éclabousse le football camerounais :: CAMEROON

Le football camerounais traverse une tempête aux relents de crise institutionnelle. Alors que les Lions Indomptables, emmenés par le sélectionneur David Pagou, ont brillamment décroché leur place en quarts de finale de la CAN 2025, une ombre plane sur ce succès sportif : le tacticien camerounais évolue toujours sans contrat formel. Cette situation, qualifiée de « schéma » par certains observateurs, jette une lumière crue sur les dysfonctionnements chroniques au sommet du football national.

Nommé par la FECAFOOT de Samuel Eto'o fin 2025, David Pagou a remplacé dans la controverse le technicien belge Marc Brys, soutenu par le ministre des Sports. Si ce changement a été acté, la gestion opaque qui l'entoure persiste. Le sélectionneur travaillerait actuellement sans salaire fixe, se contentant potentiellement des primes de match et d'une prime de participation estimée à 60 millions de FCFA. Cette précarité contractuelle contraste amèrement avec la stabilité offerte à son prédécesseur.

Le cœur du problème réside dans un bras de fer institutionnel persistant entre la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT) et le Ministère des Sports (MINSEP), dirigé par Narcisse Mouellé Kombi. Dès juin 2024, Samuel Eto'o avait officiellement demandé au ministre de contractualiser son staff, une requête restée sans suite. Aujourd'hui, le silence du ministère sur le cas Pagou est perçu comme un blocage politique, nourrissant des accusations de « deux poids, deux mesures » au détriment des entraîneurs locaux.

Cette anomalie camerounaise prend tout son sens à l'échelle continentale. Alors que des sélectionneurs comme l'Ivoirien Émerse Faé ou le Marocain Walid Regragui perçoivent des salaires mensuels conséquents, David Pagou est le grand absent des classements des sélectionneurs africains les mieux payés. Comment un pays aux ambitions continentales peut-il espérer une stabilité et une excellence durable en traitant son sélectionneur national avec un tel amateurisme contractuel ?

La question dépasse désormais le simple cadre sportif pour toucher à la souveraineté nationale et à la bonne gouvernance. Le peuple camerounais, uni dans sa ferveur pour les Lions, s'interroge : jusqu'à quand la passion du maillot et le talent local devront-ils se contenter de promesses et faire les frais des guerres de pouvoir qui minent le football ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun #LionsIndomptables #DavidPagou #FECAFOOT #MINSEP #CAN2025 #Football

Lire aussi dans la rubrique SPORT

David Pagou sans contrat : une anomalie qui éclabousse le football camerounais
Ethan Mbappé chez les Lions Indomptables ? Samuel Eto’o brise enfin le silence !
Marc Brys, limogé du Cameroun, accuse la Fécafoot et implique la FIFA
Elimbi Lobe critique l’équipe nationale camerounaise : patriotisme, argent et Fecafoot
CAN au Maroc : le Cameroun débloque les primes après la qualification
POUR HUGO BROOS, LE CAMEROUN DOIT SA VICTOIRE A LA CHANCE
FOOTBALL GABONAIS, L’ETERNEL RECOMMENCEMENT : LE TALENT TRAHI PAR LE MENTAL
CAN 2025 : Le Cameroun écarte l'Afrique du Sud et rejoint le Maroc en quarts de finale
CAN 2025 : Hugo Broos promet un duel sans merci en 8ème de finale face au Cameroun
Cameroun vs Afrique du Sud : les Lions face au signe indien en 8ème de finale
Marc Brys fait ses adieux : les Lions Indomptables brillent déjà avec David Pagou
CAF Trophy Hunt : Gagnez un Samsung Galaxy Z Fold7, une Xbox Series X, un iPad Air et d’autres prix
Devenez Rédacteur

Les + récents

01:50
Poutine rejette tout soutien à un Venezuela qui « s’effondre de l’intérieur »

Poutine rejette tout soutien à un Venezuela qui « s’effondre de l’intérieur »
01:30
Prestation de serment historique pour l'Assemblée régionale du Nord-Ouest

Prestation de serment historique pour l'Assemblée régionale du Nord-Ouest
22:45
David Pagou sans contrat : une anomalie qui éclabousse le football camerounais

David Pagou sans contrat : une anomalie qui éclabousse le football camerounais
22:03
142 accusés jugés par le tribunal militaire de Yaoundé pour crise post-électorale

142 accusés jugés par le tribunal militaire de Yaoundé pour crise post-électorale
21:22
Delcy Rodríguez limoge et arrête le général en chef de la sécurité de Maduro

Delcy Rodríguez limoge et arrête le général en chef de la sécurité de Maduro

SPORT :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo