David Pagou sans contrat : une anomalie qui éclabousse le football camerounais

Le football camerounais traverse une tempête aux relents de crise institutionnelle. Alors que les Lions Indomptables, emmenés par le sélectionneur David Pagou, ont brillamment décroché leur place en quarts de finale de la CAN 2025, une ombre plane sur ce succès sportif : le tacticien camerounais évolue toujours sans contrat formel. Cette situation, qualifiée de « schéma » par certains observateurs, jette une lumière crue sur les dysfonctionnements chroniques au sommet du football national.

Nommé par la FECAFOOT de Samuel Eto'o fin 2025, David Pagou a remplacé dans la controverse le technicien belge Marc Brys, soutenu par le ministre des Sports. Si ce changement a été acté, la gestion opaque qui l'entoure persiste. Le sélectionneur travaillerait actuellement sans salaire fixe, se contentant potentiellement des primes de match et d'une prime de participation estimée à 60 millions de FCFA. Cette précarité contractuelle contraste amèrement avec la stabilité offerte à son prédécesseur.

Le cœur du problème réside dans un bras de fer institutionnel persistant entre la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT) et le Ministère des Sports (MINSEP), dirigé par Narcisse Mouellé Kombi. Dès juin 2024, Samuel Eto'o avait officiellement demandé au ministre de contractualiser son staff, une requête restée sans suite. Aujourd'hui, le silence du ministère sur le cas Pagou est perçu comme un blocage politique, nourrissant des accusations de « deux poids, deux mesures » au détriment des entraîneurs locaux.

Cette anomalie camerounaise prend tout son sens à l'échelle continentale. Alors que des sélectionneurs comme l'Ivoirien Émerse Faé ou le Marocain Walid Regragui perçoivent des salaires mensuels conséquents, David Pagou est le grand absent des classements des sélectionneurs africains les mieux payés. Comment un pays aux ambitions continentales peut-il espérer une stabilité et une excellence durable en traitant son sélectionneur national avec un tel amateurisme contractuel ?

La question dépasse désormais le simple cadre sportif pour toucher à la souveraineté nationale et à la bonne gouvernance. Le peuple camerounais, uni dans sa ferveur pour les Lions, s'interroge : jusqu'à quand la passion du maillot et le talent local devront-ils se contenter de promesses et faire les frais des guerres de pouvoir qui minent le football ?

