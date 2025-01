La Chine, premier créancier du Cameroun : Dette, surfacturations et enjeux économiques :: CAMEROON

La Chine est aujourd’hui le premier créancier du Cameroun, avec une dette évaluée à des milliers de milliards de FCFA. Cette relation financière, bien que bénéfique en apparence, soulève de nombreuses questions sur les pratiques commerciales et les impacts économiques pour le pays. Entre surfacturations, corruption et projets surévalués, la présence chinoise au Cameroun suscite des débats passionnés.

La Chine, un partenaire incontournable mais controversé

La Chine a octroyé des crédits colossaux au Cameroun, notamment pour des projets d’infrastructure et de développement. Cependant, ces prêts s’accompagnent souvent de conditions strictes, comme l’imposition d’entreprises chinoises pour la réalisation des travaux. Ces entreprises, parfois inexpérimentées dans les secteurs concernés, ont été pointées du doigt pour des cas de corruption et des surfacturations exorbitantes.

Un exemple frappant est celui d’un prêt de 54 milliards de FCFA accordé pour l’électrification solaire. Malgré cette somme astronomique, le projet n’a produit que 600 kW d’électricité, soit moins d’un dixième d’un mégawatt. Cette inefficacité soulève des questions sur la gestion des fonds et la transparence des contrats.

Des projets surévalués et des comparaisons accablantes

Les projets chinois au Cameroun sont souvent 6 à 7 fois plus chers que la moyenne observée en Afrique. Par exemple, alors que le Congo achetait deux avions MA60 pour 14 milliards de FCFA, le Cameroun a contracté un prêt de 34 milliards de FCFA pour acquérir les mêmes appareils. Cette différence de coût met en lumière les déséquilibres dans les négociations et les pratiques commerciales.

Ces surfacturations ont des conséquences directes sur l’économie camerounaise. Les dettes accumulées pèsent lourdement sur les finances publiques, limitant la capacité du pays à investir dans d’autres secteurs prioritaires comme la santé ou l’éducation.

La Chine et le FMI : Un duo redoutable pour le remboursement des dettes

Face à ces dettes colossales, la Chine semble sereine, sachant que le FMI (Fonds Monétaire International) est là pour aider le Cameroun à honorer ses engagements. Cette situation place le pays dans une position délicate, où les prêts chinois deviennent une épée de Damoclès sur l’économie nationale.

Un partenariat à réévaluer

La relation entre la Chine et le Cameroun est à double tranchant. Si les investissements chinois ont permis de réaliser des projets d’infrastructure, les pratiques opaques, les surfacturations et les dettes massives posent de sérieux problèmes. Il est crucial pour le Cameroun de réévaluer ce partenariat et de renforcer la transparence dans la gestion des fonds publics. Sans cela, le pays risque de s’enliser dans un cycle de dettes insoutenables.