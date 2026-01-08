Cameroun - Maroc : de beaux souvenirs à revivre à la CAN :: CAMEROON

Une rencontre de prestige pour une place en demi-finale

Le ciel sera reluisant au PRINCE MOULAY ABDELLAH STADIUM de Rabat au Maroc lors de la rencontre comptant pour les quarts de finale en AFRIQUE – CUP OF NATIONS où une affiche attend les amoureux du football. Une autre journée qui donnera de bons fruits au vu des formations en opposition et surtout de l’enjeu de cette rencontre. Le leader des Paris sportifs vous recommande de vivre de bons moments à travers Supergooal !

Tenir son statut haut malgré la concurrence

Dans l’opposition CAMEROUN - MAROC saisissez cette aubaine pour rendre ce week-end joyeux et attractif. Une rencontre qui s’annonce âpre et plaisante au regard des ambitions des deux nations en présence qui essayeront bon an mal an à donner le meilleur sur le terrain.

Jouant à domicile avec sa cote de 1.44, le MAROC pays hôte part avec un avantage pour venir à bout de son adversaire qui ne viendra pas croiser les bras au regard de son objectif en faisant la différence sur le terrain et réalisant un bon résultat afin de rester sur sa dynamique et accéder en demi-finale. Les coéquipiers d’ACHRAF HAKIMI auront l’occasion de confirmer leur bonne forme pour prendre le dessus sur leur adversaire avec un résultat satisfaisant et rester en course pour le trophée final.

Mais il faudra faire attention au CAMEROUN un outsider avec sa cote de 5.09 qui ne viendra pas en victime résignée mais essayera de se surpasser devant son vis-à-vis en faisant un match de haute facture pour avoir le résultat. La mission sera certes difficile pour les coéquipiers de NOUHOU TOLO qui devront se montrer capable d’atteindre leur objectif dans cette compétition et espérer faire un meilleur match et pourquoi ne pas surprendre ce dernier.

Pour cette 7ème opposition entre les deux formations toute compétition confondue avec 02 victoires pour MAROC contre 02 victoires pour CAMEROUN et 02 matchs nuls, il faudra s’attendre à une véritable bataille sur le terrain.

