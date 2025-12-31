CAMEROUN :: Issa Tchiroma Bakary annonce son retour imminent dans un message à la Nation :: CAMEROON

Camerounaises, Camerounais,

Mes très chers compatriotes,

Alors que nous entamons cette nouvelle année, je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude pour votre confiance et vos efforts considérables en 2025 pour oeuvrer à la construction du changement.

Le plan qui porte la vision et le projet de société du Cameroun de demain est bel et bien en marche, et il avance grâce à un travail discret, rigoureux et sans relâche.

Croyez bien que je demeure fermement engagé dans ma mission qui est de servir le peuple camerounais.

Votre confiance ne sera jamais trahie. Votre voix, exprimée unanimement, ne sera jamais réduite au silence. Le temps de Dieu n’est pas celui des hommes. Mais nous, peuple de foi, savons et ressentons que l’heure approche.

Ensemble, nous montrerons au monde entier que rien ne peut arrêter un peuple uni, solidaire et déterminé dont les seules revendications sont la justice et la paix. Je rends un hommage tout particulier à ma porte-parole, avec qui je suis en contact au quotidien. Mieux que quiconque, elle incarne les valeurs de courage et de résilience, fondations essentielles du changement que nous appelons de nos vœux. Je lui renouvelle ici ma totale confiance et l’encourage à poursuivre résolument son travail. Elle partagera tout prochainement un message en mon nom.

Mes chers compatriotes,

Et plus particulièrement à vous, les jeunes ;

à vous, les femmes ;

à vous, notre diaspora ;

à vous nos avocats et l’ensemble du barreau;

à vous, nos frères et sœurs anglophones ;

à vous, nos agriculteurs ;

à vous, nos transporteurs ;

à vous toutes et tous, Camerounaises et Camerounais, qui restez dignes et debout dans l’attente d’un jour nouveau de Pitoa à Campo, de Bertoua à Idabato, de Kousseri à Foumbot, de Tibati à Kumbo, de Mbankomo à Bomono, de Douala à Yaoundé je vous adresse mes meilleurs vœux.

N’en doutez pas un seul instant : je serai très bientôt parmi vous. Que l’Éternel vous bénisse, qu’Il subvienne à vos besoins et vous accompagne dans la réalisation de vos rêves.

Puisse l’année 2026 marquer enfin le début d’une nouvelle ère et vous apporter la santé, la justice et la prospérité.

Issa Tchiroma Bakary

Président élu de la République du Cameroun

