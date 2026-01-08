-
CAMEROUN :: Crise post-électorale: 142 personnes jugées au Tribunal militaire ce jeudi à Yaoundé (La liste) :: CAMEROON
La crise post-électorale ne cessera de faire parler d'elle au Cameroun. Selon Me Hippolyte MELI, ils sont au total 142 victimes de l’inquisition Post-électorale traduites devant le Tribunal Militaire de Yaoundé ce jeudi. Soit, 114 en détention qui seront extraites de la prison centrale de Yaoundé Kondengui pour l’audience et 28 en comparution libre décidée par le Commissaire du Gouvernement près du Tribunal Militaire.
Ci-dessous la liste des personnes convoquées au tribunal militaire ce jeudi 08 janvier 2026
1. SOULEMANOU ABDOULAYI AOUDOU
2. HAMZA MOUSSSAI
3. MOUCTAR ABOUBAKAR
4. BONNE AIMEGIN
5. ZAKARIAOU HAMADOU
6. BOUBA PASSANT
7. ALATEK MARTIAL
8. HASSANA BALLO
9. ADAMOU HAMAN
10. ABOUBAKAR MAL HAMAN
11. ISSIYAKOU KONAI
12. GODAM ANTOINE
13. KEMEGNE WILFRIED
14. RAOUL DJENE
15. WOULKAM DOUBLA
16. DARIWA AIME
17. IBRAHIM IKANI
18. ZAKARIAOU AHMED
19. YOUSSOUF HAMAN
20. ADAMOU ABDOU
21. DALIL DAIROU
22. AMADOU BOUBAKARI
23. ZAFAR GASKA
24. ABOULAYE AHLADJI
25. MAMOUDOU AMADOU
26. YASSI MBAKAI
27. BARA ASSOUMA
28. MALICK DAVID
29. BOUBA BALA
30. ABOUBAKAR HAMADOU
31. NDOULADAO SOULEY
32. JITAL PATSAKOI
33. MANGA NASSOUROU
34. ISHAGA OUMAROU
35. DADOU FRANCOIS
36. OUSMAILA AMADOU
37. ABDOURADIHOU HAMAN
38. SOULEYMANOU HAMAN
39. KOSKAM ETIENNE BOUKSAYA
40. ISHAGA SANDA
41. MOUKAILOU SAIBOU
42. AWALOU SALI
43. YACOUBOU ABDOU
44. KIZIVAYI MBIRVI
45. ARAFAT HAMADOU
46. DIPELIN AMADOU
47. KONAI KOTADAI MICHAEL
48. GABI
49. HAMAN DJAM VALERIE
50. ABDOU OUMAROU
51. MOHAMED ZAFAROU
52. VOHOD MATHIAS
53. TCHIMBE MOUSSA
54. IBRAHIM BAKARY
55. IDRISSOU MOUSSA
56. BELLO HAMADOU
57. ABOUBAKAR ABDOULAY
58. ENEH A NAH AARON
59. SOULEYMANOU TOBI
60. BAKARY HAMADOU
61. HIBRAHIM CHERIF
62. ABRAHIM GOIGOI
63. GOMENA JULES
64. ZEBAZE TCHOUPA PERIN
65. YOUCOUDA SALY
66. NAZER ZRA
67. DJIBO MANZA
68. KABALA KOUMBO
69. KELEFACK PEREX
70. NDOUNDO SALY PIERRE
71. BACHIROU ISSA
72. KARI BENJAMIN
73. OWONA TIAI ALAIN JUNIOR
74. MOHAMED ABDOULAYE
75. MOHAMEND AWALOU
76. NLONGLA BIYONG GABRIEL MIGUEL
77. MADAKWAI LADE
78. SOULEMANOU MADI
79. DJIBRILA MOUMINI
80. DIKWE ROMAIN
81. KODA FREDERICK
82. EMMANUEL YACOUBA
83. KABIROU HASSOUMI
84. AVION JOSEPH
85. ASSAN ZAKE
86. ZRA KONAI
87. DARAOUDAI SAMUEL KINEKI
88. PATAKO SAMUEL
89. ICHAGA MOUHAMADOU
90. TARAFLA MAMBELDE
91. LOAKALBE DABOLE
92. ALI ALIOU OUSMAN
93. ABDOULAZIZ
94. TCHOUMKEU WANDEU GILDAS SYLVAIN
95. MOUSSA BOUBA
96. IBRAHIM AMADOU
97. AMADOU YOUNOUSSA
98. TCHOUANGWA ISAAC
99. AKASSI MABENGUE VALERI RALPHE
100. MAMOUDOU BAKARY
101. WOUDAMKOA ADAMA
102. SAWALDA SAMUEL
103. KUIESSI MOHAMED MOCTAR
104. ALHADJI ASAN
105. IBRAHIM BOUBA
106. HAMADOU BIODAMOUNG KITA
107. KOMCHER THOMAS
108. MAHAMADOU LAMINOU
109. DAYANG ALBERT
110. YOUSSOUF ABDOULAYE
111. NASSOUROU ABDOU
112. DAIROU HAMADOU
113. SALASSA TIZE
114. BOUBA SADOU
115. MOUKTAR HAMADOU
116. HAROUNA ABDOURAMAN
117. ALHATAWA EMMANUEL
118. MAHAMADOU ABDOU
119. MIZAMAITADJAL
120. DJOGOME ABEL MADI
121. IBRAHIM TRAORE
122. MOUHAMADOU BACHIROU
123. BOUBA
124. HAMADOU ABDOULAYE
125. MOUHAMADOU AHMADOU
126. PUEMO BOPDA EUGENE
127. BAKOURA ABOUBAKAR
128. YAYA ABDOUL
129. LAWANE MOUSTAPHA
130. ISSAGA VRIE
131. OUMAR ABOUKAR
132. ADAMOU OUSMAILA
133. MOUSSA HAMAN
134. OUSMANOU PORO GADO
135. ABOUBAKAR ALIOUM
136. MAIKOUA SAMSON
137. MOHAMADOU MOUBARAK
138. SAIDOU BOUBA
139. ABSALOM ARSAM
140. HOUSSAMI ABBA
141. ABBO ALI
142. HAROUNA DZALANG
