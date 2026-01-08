Camer.be
Paul Biya reçoit les vœux du corps diplomatique au Palais de l'Unité
CAMEROUN :: Paul Biya reçoit les vœux du corps diplomatique au Palais de l'Unité :: CAMEROON

Une cérémonie protocolaire aux forts enjeux politiques. Ce jeudi 8 janvier 2026, le président Paul Biya reçoit les vœux du nouvel an du Corps diplomatique et des dignitaires nationaux au Palais de l'Unité de Yaoundé. Cet événement annuel, empreint de solennité, se déroule dans un contexte particulier, quelques jours seulement après l’annonce par le chef de l’État de la formation imminente d’un nouveau gouvernement.

Dans son discours de fin d’année, Paul Biya avait en effet confirmé un remaniement ministériel attendu, déclarant qu’un nouvel exécutif serait formé « dans les jours à venir ». Cette annonce imprime une tension palpable sur la traditionnelle cérémonie des vœux. Pour plusieurs membres du gouvernement sortant, il pourrait s’agir de leur dernière apparition officielle dans ce cadre, une manière symbolique de « faire leurs adieux » aux ressources de l’État, comme le soulignent certaines anticipations politiques.

La réception au Palais de l'Unité dépasse donc le simple rituel diplomatique. Elle est scrutée comme un préambule, un baromètre des relations entre le président et les représentants des nations étrangères, ainsi qu’avec l’élite nationale. Chaque présence, chaque échange et chaque absence seront interprétés à l’aune de la transition politique en gestation. L’événement offre un dernier instant de stabilité protocolaire avant les mouvements attendus dans les allées du pouvoir.

Cette période d’attente et de renouvellement potentiel place le Cameroun à un moment charnière. La composition du futur gouvernement sera lue comme une carte des priorités présidentielles et des équilibres internes pour la suite du septennat. Alors que les derniers vœux sont échangés dans les salons du palais, une question demeure : cette fin de cycle annoncée pour certains ministres ouvrira-t-elle la voie à un nouvel élan ou simplement à un réagencement des fidélités au sommet de l’État ?

#Cameroun #PaulBiya #Yaounde #Politique #Gouvernement

