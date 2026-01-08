-
CAMEROUN :: Prestation de serment historique pour l'Assemblée régionale du Nord-Ouest :: CAMEROON
Une nouvelle page de la décentralisation camerounaise s’est écrite ce mercredi 7 janvier 2026. Dans une cérémonie solennelle tenue à la Cour d'appel du Nord-Ouest, le Président et les membres du Conseil exécutif régional ont prêté serment, marquant ainsi le début officiel de leur mandat à la tête de l’Assemblée régionale.
Cet événement protocolaire, mais hautement symbolique, scelle l’installation effective des instances dirigeantes locales. Il intervient dans le cadre strict des procédures constitutionnelles et administratives régissant les institutions régionales, et plus particulièrement dans le contexte unique du statut spécial accordé à la région. En effet, l’Assemblée régionale du Nord-Ouest, créée par la loi n°024 du 24 décembre 2019, incarne une avancée majeure dans l’architecture de la gouvernance locale.
Sa composition, qui intègre à la fois des représentants élus des sept départements et vingt chefs traditionnels, lui confère une légitimité ancrée dans la diversité sociologique du territoire. La prestation de serment devant l’autorité judiciaire régionale renforce cette légitimité en actant publiquement l’engagement des responsables à servir dans le respect de la loi.
Les défis qui attendent cette nouvelle équipe sont à la mesure des attentes des populations. L’assemblée dispose de compétences étendues, notamment dans la formulation des politiques éducatives anglophones, la gestion du développement et la promotion des valeurs culturelles locales. Son action sera scrutée à l’aune de sa capacité à traduire ce mandat en améliorations concrètes du quotidien.
Alors que la cérémonie d’investiture referme le chapitre de l’installation, une question essentielle demeure : cette nouvelle gouvernance locale parviendra-t-elle à incarner l’espoir de développement et de stabilité porté par le statut spécial, dans un contexte régional complexe ?
