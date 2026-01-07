Mathias Éric Owona Nguini : l’incroyable métamorphose du politologue camerounais :: CAMEROON

La trajectoire de Mathias Éric Owona Nguini impose une réflexion profonde sur le rôle de l'intellectuel dans la cité. Autrefois figure de proue de la contestation universitaire, celui qui fustigeait le régime de Yaoundé en 2015 est devenu l'un des piliers idéologiques du pouvoir en place. Ses sorties médiatiques de l'époque, dénonçant une mystocratie ou une kleptocratie, avaient pourtant hissé ce docteur en science politique au rang d'icône de la dissidence. En affirmant haut et fort que le règne de Pharaon était terminé, il s'était attiré la sympathie d'une jeunesse en quête de renouveau politique.

Le point de bascule de cet itinéraire singulier semble se situer autour de l'année 2016. En participant à un colloque dédié à l'action humanitaire de la première dame, Chantal Biya, l'universitaire a opéré un virage à 180 degrés. Ce choix stratégique a coïncidé avec une accélération fulgurante de sa carrière académique. Longtemps bloqué au grade de chargé de cours, il accède au rang de maître de conférences puis de professeur titulaire en un temps record. La vie politique camerounaise a ainsi vu naître un nouveau défenseur acharné des institutions qu'il méprisait autrefois.

Cette transformation s'accompagne d'une hostilité sans précédent envers Maurice Kamto et le Mouvement pour la renaissance du Cameroun. Owona Nguini multiplie désormais les attaques contre l'opposition, contestant la légitimité et la stratégie du MRC. Dans cette nouvelle dynamique, la gouvernance africaine est perçue sous un prisme radicalement différent. Le politologue n'hésite plus à arborer les couleurs du parti au pouvoir, marquant une rupture définitive avec son passé de critique indépendant. Son influence au sein de l'opinion publique reste réelle, mais elle s'exerce désormais pour consolider le socle présidentiel.

Les controverses liées à ses prises de position sur la crise anglophone ou ses démêlés avec des ONG internationales comme Human Rights Watch n'ont pas freiné son ascension. Nommé vice-recteur à l’Université de Yaoundé-I, il incarne aujourd'hui cette élite qui a choisi de réintégrer le système pour le servir. Ce passage de la critique acerbe au soutien zélé illustre les tensions qui traversent l'analyse politique contemporaine au Cameroun. Entre fidélité aux convictions et opportunisme de carrière, le débat reste vif sur la finalité de l'engagement des clercs.

L'université camerounaise observe ce changement de paradigme avec des sentiments partagés. Si certains saluent un pragmatisme nécessaire, d'autres déplorent la perte d'une voix critique essentielle à l'équilibre démocratique. Le parcours de Mathias Éric Owona Nguini demeure un cas d'école sur la porosité des frontières entre l'académie et le pouvoir politique.

Selon vous, un intellectuel peut-il rester crédible auprès de l'opinion publique après un changement d'idéologie aussi radical ?

