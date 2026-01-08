CAMEROUN :: QUAND L'OPPOSITION SE CHERCHE , par Amedee Dimitri Touko Tom :: CAMEROON

La redéfinition de ce que sera la visage de l'opposition demain, dépendra des choix politiques de ses différentes composantes.

Deux voies s'offrent à elle : la trajectoire piteuse du SDF et le cynisme politique du PCRN qui se résument en la normalisation, la validation et l'accompagnement de la dictature, en donnant une caution "démocratique" à ses "institutions" ou celle génialement construite par Maurice Kamto et courageusement réalisée par ISSA Tchiroma Bakary, qui s'inscrit dans la rupture assumée, décomplexée, sans fioritures.

Dans cette perspective, la seule fenêtre aujourd'hui entrouverte, est celle ayant reçu l'onction démocratique du Peuple Camerounais à travers le scrutin présidentiel du 12 octobre dernier.

Gravement, cette plaie béante fait beaucoup de dégâts dans l'image, la capacité d'action, la survie même du du régime despotique Camerounais. Continuer donc à taper là où ça fait mal, sur le point faible de l'adversaire, c'est la mère des stratégies. Le reste ne procède que de l'accompagnement de la dictature.

Le sang d'Ekane Anicet et des centaines de camerounais embastillés, mutilés, assassinés mérite autre chose que les stratégies des petits pas à reculons de l'opposition historique qui n'ont contribué qu'à enraciner le régime BIYA.

