Camer.be
Crise postélectorale : Appel au calme et à la retenue
CAMEROUN :: PRéSIDENTIELLE 2025

CAMEROUN :: Crise postélectorale : Appel au calme et à la retenue :: CAMEROON

Le 12 octobre 2025, les Camerounais se sont  rendus massivement aux urnes pour l’élection d’un nouveau président de la république. Le scrutin sest déroulé  dans le calme, chaque acteur étant resté  dans son couloir pour jouer pleinement son rôle.

Après cette étape, le conseil constitutionnel du Cameroun a fait sa part en rendant publics les 27 octobre 2025  les résultats qui donnent vainqueur le président Paul Biya, ce qui n’est pas du goût  d’une partie du peuple qui estime que la vérité  des urnes a été travestie.

Le pays est alors rentré depuis lors  dans une escalade de violence inimaginable, ce qu’il  convient de décrier,  et surtout décrier  les principales causes  :
1/ l’extrême souffrance due  à  la gabégie galopante dans le pays ;
2/ les défaillances de la loi électorale qui ne garantit toujours pas la transparence,  les jeunes estimant que leur victoire a été volée  et aucun support ne pouvant être brandi pour les contredire.

Ces manifestations ouvrent naturellement voie à  certains débordements.

Il appartient aux institutions de comprendre les doléances des jeunes, d’appeler les forces de l’ordre à  un peu plus de retenue,  même si elles sont dans leur rôle, cela contribuerait à  baisser les tensions

Ces mêmes institutions gagneraient aussi à  appeler au dialogue pour un retour à la paix et à  sa pérennisation.
Notre pays, que nos pères fondateurs se sont sacrifiés pour bâtir est a préserver.

Ayons leurs mémoires comme support pour faire avancer notre pays vers l’émergence,  car chacun a son mot a dire dans la construction de cette nation.
La seule voie de sortie de crise réside dans le pardon, le dialogue et les garanties de transparence et de bonne gestion.

Puisse le sang  tombé depuis le déclenchement de cette crise, être des lunettes pour  mieux scruter l’avenir.
Souhaitons la paix à  notre pays en nous levant tous et comme un seul homme, pour la patrie et contre l’arbitraire.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique PRéSIDENTIELLE 2025

Cabral Libii félicite Paul Biya : la controverse qui divise l'opposition camerounaise
Louis-Tobie Mbida et le PDC réagissent à la présidentielle camerounaise de 2025
Crise postélectorale : Appel au calme et à la retenue
L'ancien diplomate américain Tibor Nagy dénonce par avance une mascarade électorale
Le nouveau Président Paul Biya choisit les réseaux sociaux.
Réélection de Paul Biya : Le ministre Joseph LE félicite le Chef de l'État
Respect de l’État de droit : la Convergence Républicaine écrit à Issa Tchiroma Bakary
Revendications post électorales: Vagues de violences à Bafoussam
Tomaïno Ndam Njoya rejette les résultats de la présidentielle au Cameroun
Joshua Osih conteste l'élection et plaide pour des réformes et un Cameroun fédéral
Me Nsahlai Emmanuel: « Il est temps de se rassembler derrière le Président Paul Biya »
Election Présidentielle au Cameroun : Paul Biya gagne son 8e mandat sans convaincre.
Devenez Rédacteur

Les + récents

15:38
Cabral Libii félicite Paul Biya : la controverse qui divise l'opposition camerounaise

Cabral Libii félicite Paul Biya : la controverse qui divise l'opposition camerounaise
14:57
Louis-Tobie Mbida et le PDC réagissent à la présidentielle camerounaise de 2025

Louis-Tobie Mbida et le PDC réagissent à la présidentielle camerounaise de 2025
09:42
Crise postélectorale : Appel au calme et à la retenue

Crise postélectorale : Appel au calme et à la retenue
07:47
SN Sports sensibilise sur le dépistage du cancer du sein à Yaoundé

SN Sports sensibilise sur le dépistage du cancer du sein à Yaoundé
00:58
L'ancien diplomate américain Tibor Nagy dénonce par avance une mascarade électorale

L'ancien diplomate américain Tibor Nagy dénonce par avance une mascarade électorale

PRéSIDENTIELLE 2025 :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo