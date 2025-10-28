CAMEROUN :: L'ONU alarmée par la violence post-électorale et appelle au dialogue :: CAMEROON

Le Secrétaire général des Nations Unies a exprimé sa profonde préoccupation concernant la situation au Cameroun à la suite de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre. Dans une déclaration officielle, il a fait part de son alarme face aux épisodes de violence post-électorale et aux informations crédibles faisant état d'un usage excessif de la force. Cette prise de position intervient dans un climat de tensions vives, marqué par des manifestations et un lourd bilan humain.

Le chef de l'ONU a formellement déploré les pertes en vies humaines et les blessés, tant parmi les manifestants que dans les rangs des forces de sécurité, présentant ses sincères condoléances aux familles des victimes. Il a lancé un appel sans équivoque à la mise en place d'une enquête indépendante afin de faire toute la lumière sur ces tragiques incidents et d'en établir les responsabilités. Parallèlement, il a exhorté l'ensemble de la classe politique et ses soutiens à une retenue absolue, au rejet de la violence et à l'abstention de tout discours incendiaire ou de haine.

La protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été réaffirmée comme une priorité non-négociable. Le Secrétaire général a ainsi appelé les autorités camerounaises à garantir un environnement sûr et sécurisé où les droits de tous les citoyens sont pleinement respectés, et à veiller au strict respect des procédures légales pour toutes les personnes interpellées dans ce contexte. Pour désamorcer la crise, il a plaidé pour l'ouverture d'un dialogue inclusif entre toutes les parties prenantes. Cet espace de discussion est présenté comme la clé pour apaiser les tensions, traiter les griefs et préserver l'unité et la stabilité nationales, en privilégiant les voies légales et pacifiques pour résoudre les différends. L'Organisation des Nations Unies a, quant à elle, réaffirmé son engagement indéfectible à accompagner le Cameroun sur la voie de la paix et d'un développement durable.

Communiqué attribuable au Secrétaire général – sur l’élection présidentielle au Cameroun Le Secrétaire général a pris note de l’annonce des résultats de l’élection présidentielle tenue au Cameroun le 12 octobre. Il est profondément préoccupé par la violence post-électorale et par les informations faisant état de l’usage excessif de la force. Il déplore les pertes en vies humaines et les blessés parmi les manifestants et les forces de sécurité, et adresse ses condoléances aux familles des victimes. Il appelle à une enquête approfondie et indépendante sur ces incidents. Le Secrétaire général exhorte tous les acteurs politiques et leurs partisans à faire preuve de retenue, à rejeter la violence et à s’abstenir de tout discours incendiaire ou de haine. Le Secrétaire général souligne l’importance cruciale de la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appelle les autorités à garantir un environnement sûr et sécurisé où les droits de tous les citoyens sont protégés et à assurer le respect de la procédure officielle pour les personnes arrêtées. Le Secrétaire général encourage un dialogue inclusif pour traiter les griefs et préserver l’unité et la stabilité nationales, et résoudre tout différend par des moyens légaux et pacifiques. Il réaffirme l’engagement de l’Organisation des Nations Unies à soutenir la paix et le développement durables au Cameroun.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp