L'ONU alarmée par la violence post-électorale et appelle au dialogue
L'ONU alarmée par la violence post-électorale et appelle au dialogue

Le Secrétaire général des Nations Unies a exprimé sa profonde préoccupation concernant la situation au Cameroun à la suite de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre. Dans une déclaration officielle, il a fait part de son alarme face aux épisodes de violence post-électorale et aux informations crédibles faisant état d'un usage excessif de la force. Cette prise de position intervient dans un climat de tensions vives, marqué par des manifestations et un lourd bilan humain.

Le chef de l'ONU a formellement déploré les pertes en vies humaines et les blessés, tant parmi les manifestants que dans les rangs des forces de sécurité, présentant ses sincères condoléances aux familles des victimes. Il a lancé un appel sans équivoque à la mise en place d'une enquête indépendante afin de faire toute la lumière sur ces tragiques incidents et d'en établir les responsabilités. Parallèlement, il a exhorté l'ensemble de la classe politique et ses soutiens à une retenue absolue, au rejet de la violence et à l'abstention de tout discours incendiaire ou de haine.

La protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été réaffirmée comme une priorité non-négociable. Le Secrétaire général a ainsi appelé les autorités camerounaises à garantir un environnement sûr et sécurisé où les droits de tous les citoyens sont pleinement respectés, et à veiller au strict respect des procédures légales pour toutes les personnes interpellées dans ce contexte. Pour désamorcer la crise, il a plaidé pour l'ouverture d'un dialogue inclusif entre toutes les parties prenantes. Cet espace de discussion est présenté comme la clé pour apaiser les tensions, traiter les griefs et préserver l'unité et la stabilité nationales, en privilégiant les voies légales et pacifiques pour résoudre les différends. L'Organisation des Nations Unies a, quant à elle, réaffirmé son engagement indéfectible à accompagner le Cameroun sur la voie de la paix et d'un développement durable.

Communiqué attribuable au Secrétaire général – sur l’élection présidentielle au Cameroun

