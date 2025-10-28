Camer.be
Le pouvoir accuse les manifestants et promet de poursuivre l'opposant Tchiroma
CAMEROUN :: POLITIQUE

CAMEROUN :: Le pouvoir accuse les manifestants et promet de poursuivre l'opposant Tchiroma :: CAMEROON

Dans un contexte de tension politique extrême au Cameroun, le ministre de l'Administration territoriale, Paul Atanga Nji, a tenu des propos incendiaires visant à discréditer le mouvement de protestation qui secoue le pays. Il a publiquement affirmé que les Camerounais sortis manifester avant et après la proclamation des résultats de la présidentielle agissaient sous l'influence de drogues. Cette déclaration intervient alors que des affrontements violents ont effectivement éclaté à Douala et à Garoua, faisant au moins quatre morts parmi les civils selon des sources médiatiques et des organisations de défense des droits de l'homme .

Le ministre a également lancé un avertissement sans équivoque à l'endroit du principal challenger du président Paul Biya, Issa Tchiroma Bakary. Il a promis que ce dernier serait tenu pour responsable de ses actes pour avoir, selon les termes du gouvernement, promu la rébellion. Cette menace s'inscrit dans une série de mesures répressives documentées par plusieurs observateurs, incluant l'arrestation d'opposants politiques tels que Anicet Ekane et Djeukam Tchameni, figures de la coalition soutenant Tchiroma, interpellés à leur domicile . Le gouvernement justifie ces arrestations en parlant d'un « plan d'insurrection » fomenté par l'opposition .

Ces accusations et ces mesures répressives surviennent dans un climat électoral extrêmement contesté. Issa Tchiroma Bakary s'était autoproclamé vainqueur de l'élection du 12 octobre, un scrutin que son camp et des organisations de la société civile estiment entaché d'irrégularités, incluant du bourrage d'urnes et la présence de noms de personnes décédées sur les listes électorales . La répression sanglante des manifestations qui ont suivi la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel confirmant la victoire de Paul Biya avec 53,66% des voix a été dénoncée par Human Rights Watch, qui appelle les autorités à mettre fin à l'usage excessif de la force .

Alors que le pays retient son souffle, la situation continue de cristalliser les vives tensions entre un pouvoir en place depuis plus de quatre décennies et une population, majoritairement jeune, en quête de changement . La stratégie du gouvernement, consistant à criminaliser la contestation et à diaboliser l'opposition, risque d'aggraver une instabilité déjà latente dans un pays également confronté à des conflits séparatistes dans ses régions anglophones .

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun #Tchiroma #Biya #Election2025 #Politique #Manifestation #Opposition

Lire aussi dans la rubrique POLITIQUE

L'ONU alarmée par la violence post-électorale et appelle au dialogue
Le pouvoir accuse les manifestants et promet de poursuivre l'opposant Tchiroma
L'UE condamne la violence post-électorale et exige la libération des détenus
Les dessins politiques des arrestations de trois opposants dévoilés
PRESIDENTIELLE 2025 EN COTE D’IVOIRE : Que va faire ADO de sa victoire ?
L'opposition se fracture après la réélection frauduleuse de Paul Biya
CRP Leader Calls for Peace, Demands Constitutional Council Neutrality
LE FILM DE LA FUITE D’ISSA TCHIROMA
La joie électorale du 12 octobre étouffée par la répression politique
Hon Nintcheu exige la libération immédiate de Djeukam Tchameni et Anicet Ekane
Vague d'arrestations visant l'opposition avant les résultats
Crise post-électorale au Cameroun : les avocats de Tchiroma menacent de poursuites internationales
Devenez Rédacteur

Les + récents

19:23
L'ONU alarmée par la violence post-électorale et appelle au dialogue

L'ONU alarmée par la violence post-électorale et appelle au dialogue
18:58
Le pouvoir accuse les manifestants et promet de poursuivre l'opposant Tchiroma

Le pouvoir accuse les manifestants et promet de poursuivre l'opposant Tchiroma
15:45
L'UE condamne la violence post-électorale et exige la libération des détenus

L'UE condamne la violence post-électorale et exige la libération des détenus
15:17
Les dessins politiques des arrestations de trois opposants dévoilés

Les dessins politiques des arrestations de trois opposants dévoilés
14:48
octobre rose: rosine memi mobilise les femmes de la diaspora autour du cancer du sein

octobre rose: rosine memi mobilise les femmes de la diaspora autour du cancer du sein

POLITIQUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo