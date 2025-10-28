CAMEROUN :: Le pouvoir accuse les manifestants et promet de poursuivre l'opposant Tchiroma :: CAMEROON

Dans un contexte de tension politique extrême au Cameroun, le ministre de l'Administration territoriale, Paul Atanga Nji, a tenu des propos incendiaires visant à discréditer le mouvement de protestation qui secoue le pays. Il a publiquement affirmé que les Camerounais sortis manifester avant et après la proclamation des résultats de la présidentielle agissaient sous l'influence de drogues. Cette déclaration intervient alors que des affrontements violents ont effectivement éclaté à Douala et à Garoua, faisant au moins quatre morts parmi les civils selon des sources médiatiques et des organisations de défense des droits de l'homme .

Le ministre a également lancé un avertissement sans équivoque à l'endroit du principal challenger du président Paul Biya, Issa Tchiroma Bakary. Il a promis que ce dernier serait tenu pour responsable de ses actes pour avoir, selon les termes du gouvernement, promu la rébellion. Cette menace s'inscrit dans une série de mesures répressives documentées par plusieurs observateurs, incluant l'arrestation d'opposants politiques tels que Anicet Ekane et Djeukam Tchameni, figures de la coalition soutenant Tchiroma, interpellés à leur domicile . Le gouvernement justifie ces arrestations en parlant d'un « plan d'insurrection » fomenté par l'opposition .

Ces accusations et ces mesures répressives surviennent dans un climat électoral extrêmement contesté. Issa Tchiroma Bakary s'était autoproclamé vainqueur de l'élection du 12 octobre, un scrutin que son camp et des organisations de la société civile estiment entaché d'irrégularités, incluant du bourrage d'urnes et la présence de noms de personnes décédées sur les listes électorales . La répression sanglante des manifestations qui ont suivi la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel confirmant la victoire de Paul Biya avec 53,66% des voix a été dénoncée par Human Rights Watch, qui appelle les autorités à mettre fin à l'usage excessif de la force .

Alors que le pays retient son souffle, la situation continue de cristalliser les vives tensions entre un pouvoir en place depuis plus de quatre décennies et une population, majoritairement jeune, en quête de changement . La stratégie du gouvernement, consistant à criminaliser la contestation et à diaboliser l'opposition, risque d'aggraver une instabilité déjà latente dans un pays également confronté à des conflits séparatistes dans ses régions anglophones .

