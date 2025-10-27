-
© Camer.be : Toto Jacques
- 27 Oct 2025 19:25:27
- |
- 872
- |
-
CAMEROUN :: L'opposition se fracture après la réélection frauduleuse de Paul Biya :: CAMEROON
La proclamation des résultats de la présidentielle camerounaise de 2025 par le Conseil constitutionnel n'a pas seulement acté le huitième mandat de Paul Biya ; elle a aussi provoqué une fracture de l'opposition, révélant des lignes de fracture stratégiques. Alors que la contestation menée par Issa Tchiroma Bakary se poursuit dans la rue, plusieurs figures majeures de l'opposition ont, au contraire, reconnu la victoire du président sortant.
Parmi elles, Cabral Libii, leader du Parti camerounais pour la réconciliation nationale (PCRN), a officiellement « pris acte des résultats et félicité le candidat proclamé élu » . Cette position, annoncée seulement quelques heures après la décision du Conseil constitutionnel, contraste fortement avec le bilan dramatique des violences post-électorales. Selon les autorités, au moins quatre personnes ont perdu la vie dans des affrontissements à Douala, et le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a réclamé l'ouverture d'enquêtes sur ces violences .
Cette reconnaissance de la victoire de Paul Biya par des partis d'opposition comme le PCRN, le PURS, le PAL et le FDC intervient dans un contexte de tension politique extrême. Elle semble marquer un recentrage stratégique sur les prochaines échéances électorales. En effet, Cabral Libii a immédiatement appelé ses partisans à se tourner vers les « élections législatives et municipales qui sont d'une importance capitale pour l'avenir de notre nation » . Ce réalignement politique soudain, tandis que des manifestants restent mobilisés au péril de leur vie, dessine une nouvelle carte des alliances et des rivalités au Cameroun, où la crise post-électorale laisse place à un profond réajustement des forces en présence.
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique POLITIQUE
Les + récents
Revendications post électorales: Vagues de violences à Bafoussam
Tomaïno Ndam Njoya rejette les résultats de la présidentielle au Cameroun
L'opposition se fracture après la réélection frauduleuse de Paul Biya
Joshua Osih conteste l'élection et plaide pour des réformes et un Cameroun fédéral
Me Nsahlai Emmanuel: « Il est temps de se rassembler derrière le Président Paul Biya »
POLITIQUE :: les + lus
Le président Paul Biya au plus mal
- 09 February 2018
- /
- 112661
Cameroun, Présidentielle 2018:Cet homme veut chasser Paul Biya
- 14 April 2016
- /
- 103142
Cameroun:Paul Biya brise les réseaux de Séraphin Fouda et Motaze
- 16 November 2015
- /
- 82501
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 212035
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 205578