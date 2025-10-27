CAMEROUN :: L'opposition se fracture après la réélection frauduleuse de Paul Biya :: CAMEROON

La proclamation des résultats de la présidentielle camerounaise de 2025 par le Conseil constitutionnel n'a pas seulement acté le huitième mandat de Paul Biya ; elle a aussi provoqué une fracture de l'opposition, révélant des lignes de fracture stratégiques. Alors que la contestation menée par Issa Tchiroma Bakary se poursuit dans la rue, plusieurs figures majeures de l'opposition ont, au contraire, reconnu la victoire du président sortant.

Parmi elles, Cabral Libii, leader du Parti camerounais pour la réconciliation nationale (PCRN), a officiellement « pris acte des résultats et félicité le candidat proclamé élu » . Cette position, annoncée seulement quelques heures après la décision du Conseil constitutionnel, contraste fortement avec le bilan dramatique des violences post-électorales. Selon les autorités, au moins quatre personnes ont perdu la vie dans des affrontissements à Douala, et le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a réclamé l'ouverture d'enquêtes sur ces violences .

Cette reconnaissance de la victoire de Paul Biya par des partis d'opposition comme le PCRN, le PURS, le PAL et le FDC intervient dans un contexte de tension politique extrême. Elle semble marquer un recentrage stratégique sur les prochaines échéances électorales. En effet, Cabral Libii a immédiatement appelé ses partisans à se tourner vers les « élections législatives et municipales qui sont d'une importance capitale pour l'avenir de notre nation » . Ce réalignement politique soudain, tandis que des manifestants restent mobilisés au péril de leur vie, dessine une nouvelle carte des alliances et des rivalités au Cameroun, où la crise post-électorale laisse place à un profond réajustement des forces en présence.

