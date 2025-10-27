Camer.be
L'opposition se fracture après la réélection frauduleuse de Paul Biya
CAMEROUN :: POLITIQUE

CAMEROUN :: L'opposition se fracture après la réélection frauduleuse de Paul Biya :: CAMEROON

La proclamation des résultats de la présidentielle camerounaise de 2025 par le Conseil constitutionnel n'a pas seulement acté le huitième mandat de Paul Biya ; elle a aussi provoqué une fracture de l'opposition, révélant des lignes de fracture stratégiques. Alors que la contestation menée par Issa Tchiroma Bakary se poursuit dans la rue, plusieurs figures majeures de l'opposition ont, au contraire, reconnu la victoire du président sortant.

Parmi elles, Cabral Libii, leader du Parti camerounais pour la réconciliation nationale (PCRN), a officiellement « pris acte des résultats et félicité le candidat proclamé élu » . Cette position, annoncée seulement quelques heures après la décision du Conseil constitutionnel, contraste fortement avec le bilan dramatique des violences post-électorales. Selon les autorités, au moins quatre personnes ont perdu la vie dans des affrontissements à Douala, et le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a réclamé l'ouverture d'enquêtes sur ces violences .

Cette reconnaissance de la victoire de Paul Biya par des partis d'opposition comme le PCRN, le PURS, le PAL et le FDC intervient dans un contexte de tension politique extrême. Elle semble marquer un recentrage stratégique sur les prochaines échéances électorales. En effet, Cabral Libii a immédiatement appelé ses partisans à se tourner vers les « élections législatives et municipales qui sont d'une importance capitale pour l'avenir de notre nation » . Ce réalignement politique soudain, tandis que des manifestants restent mobilisés au péril de leur vie, dessine une nouvelle carte des alliances et des rivalités au Cameroun, où la crise post-électorale laisse place à un profond réajustement des forces en présence.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun #Presidentielle2025 #PaulBiya #Opposition #CrisePolitique #PostElectoral #Afrique

Lire aussi dans la rubrique POLITIQUE

L'opposition se fracture après la réélection frauduleuse de Paul Biya
CRP Leader Calls for Peace, Demands Constitutional Council Neutrality
LE FILM DE LA FUITE D’ISSA TCHIROMA
La joie électorale du 12 octobre étouffée par la répression politique
Hon Nintcheu exige la libération immédiate de Djeukam Tchameni et Anicet Ekane
Vague d'arrestations visant l'opposition avant les résultats
Crise post-électorale au Cameroun : les avocats de Tchiroma menacent de poursuites internationales
CHERS MESSIEUX, MINISTRE, N'EST PAS UN METIER
LES ETATS UNIS ET LES ELECTIONS CAMEROUNAISES : INGERENCE OU COOPERATION
CAMEROUN : PAUL BIYA, LE LONG CREPUSCULE ET LE DERNIER ACTE DE PAIX DE L’HOMME LION
WILPF Cameroun enregistre à ce jour 322 incidents signalés pendant cette période électorale
l’A.JE.C.E.E.M appelle la jeunesse à la sérénité après la présidentielle
Devenez Rédacteur

Les + récents

20:41
Revendications post électorales: Vagues de violences à Bafoussam

Revendications post électorales: Vagues de violences à Bafoussam
19:47
Tomaïno Ndam Njoya rejette les résultats de la présidentielle au Cameroun

Tomaïno Ndam Njoya rejette les résultats de la présidentielle au Cameroun
19:25
L'opposition se fracture après la réélection frauduleuse de Paul Biya

L'opposition se fracture après la réélection frauduleuse de Paul Biya
18:57
Joshua Osih conteste l'élection et plaide pour des réformes et un Cameroun fédéral

Joshua Osih conteste l'élection et plaide pour des réformes et un Cameroun fédéral
16:22
Me Nsahlai Emmanuel: « Il est temps de se rassembler derrière le Président Paul Biya »

Me Nsahlai Emmanuel: « Il est temps de se rassembler derrière le Président Paul Biya »

POLITIQUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo