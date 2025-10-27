CAMEROUN :: Me Nsahlai Emmanuel: « Il est temps de se rassembler derrière le Président Paul Biya » :: CAMEROON

Le Conseil constitutionnel a officiellement proclamé, ce lundi 27 octobre 2025, la victoire de Son Excellence Paul Biya à l’issue du scrutin présidentiel du 12 octobre 2025. La cérémonie solennelle s’est tenue au palais des congrès de Yaoundé, en présence de nombreuses personnalités politiques, administratives et diplomatiques.

Parmi les premières réactions enregistrées, celle de Me Nsahlai Emmanuel, avocat au barreau du Cameroun, a particulièrement retenu l’attention. S’exprimant après la proclamation, il a lancé un appel fort à la paix, à l’unité et à la responsabilité nationale:

« Au terme du scrutin du 12 octobre 2025, le Conseil constitutionnel a proclamé le vainqueur au nom de Son Excellence Paul Biya. Il est temps que tous les Camerounais se mettent derrière lui pour construire le Cameroun. J'appelle les Camerounais à se calmer et à rester soudés. »

Un plaidoyer pour la stabilité nationale

Selon Me Nsahlai Emmanuel, cette étape met un terme au processus électoral et ouvre une période de rassemblement autour des idéaux républicains.

« Le Cameroun est notre bien commun. Au-delà des clivages politiques, chacun doit contribuer à maintenir la paix et à promouvoir le développement », a-t-il insisté.

L’avocat estime que la stabilité reste la condition première de tout progrès durable. Il invite ainsi les différentes forces vives du pays à accepter le verdict des urnes dans un esprit républicain et à tourner la page des tensions électorales.

Construire ensemble l’avenir

La proclamation du Président Paul Biya marque le début d’un nouveau mandat placé sous le signe de la continuité et du développement. Pour Me Nsahlai Emmanuel, l’heure est désormais à l’action collective :

M « L’histoire du Cameroun ne s’écrit pas dans la division, mais dans l’effort commun. Chacun de nous a un rôle à jouer pour bâtir un Cameroun uni, fort et prospère. »

