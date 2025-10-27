Camer.be
Me Nsahlai Emmanuel: « Il est temps de se rassembler derrière le Président Paul Biya »
CAMEROUN :: PRéSIDENTIELLE 2025

CAMEROUN :: Me Nsahlai Emmanuel: « Il est temps de se rassembler derrière le Président Paul Biya » :: CAMEROON

Le Conseil constitutionnel a officiellement proclamé, ce lundi 27 octobre 2025, la victoire de Son Excellence Paul Biya à l’issue du scrutin présidentiel du 12 octobre 2025. La cérémonie solennelle s’est tenue au palais des congrès de Yaoundé, en présence de nombreuses personnalités politiques, administratives et diplomatiques.

Parmi les premières réactions enregistrées, celle de Me Nsahlai Emmanuel, avocat au barreau du Cameroun, a particulièrement retenu l’attention. S’exprimant après la proclamation, il a lancé un appel fort à la paix, à l’unité et à la responsabilité nationale:
« Au terme du scrutin du 12 octobre 2025, le Conseil constitutionnel a proclamé le vainqueur au nom de Son Excellence Paul Biya. Il est temps que tous les Camerounais se mettent derrière lui pour construire le Cameroun. J'appelle les Camerounais à se calmer et à rester soudés. »

Un plaidoyer pour la stabilité nationale

Selon Me Nsahlai Emmanuel, cette étape met un terme au processus électoral et ouvre une période de rassemblement autour des idéaux républicains.
 « Le Cameroun est notre bien commun. Au-delà des clivages politiques, chacun doit contribuer à maintenir la paix et à promouvoir le développement », a-t-il insisté.

L’avocat estime que la stabilité reste la condition première de tout progrès durable. Il invite ainsi les différentes forces vives du pays à accepter le verdict des urnes dans un esprit républicain et à tourner la page des tensions électorales.

Construire ensemble l’avenir

La proclamation du Président Paul Biya marque le début d’un nouveau mandat placé sous le signe de la continuité et du développement. Pour Me Nsahlai Emmanuel, l’heure est désormais à l’action collective : 
M « L’histoire du Cameroun ne s’écrit pas dans la division, mais dans l’effort commun. Chacun de nous a un rôle à jouer pour bâtir un Cameroun uni, fort et prospère. »

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique PRéSIDENTIELLE 2025

Revendications post électorales: Vagues de violences à Bafoussam
Tomaïno Ndam Njoya rejette les résultats de la présidentielle au Cameroun
Joshua Osih conteste l'élection et plaide pour des réformes et un Cameroun fédéral
Me Nsahlai Emmanuel: « Il est temps de se rassembler derrière le Président Paul Biya »
Election Présidentielle au Cameroun : Paul Biya gagne son 8e mandat sans convaincre.
Proclamation des résultats de l’élection présidentielle : Déclaration du président Etonde Etonde
Violences post-électorales à Garoua, Issa Tchiroma dénonce un assaut meurtrier
La réélection frauduleuse de Paul Biya plonge le pays dans une crise post-électorale
Ambiance à la veille de publication des résultats de la présidentielle dans nos villes (Up date)
Le « playbook » électoral du pouvoir dévoilé avant la marche du 26 octobre
Le MANIDEM exige la libération immédiate de ses dirigeants arrêtés
Cabral Libii : le silence stratégique qui divise avant les résultats
Devenez Rédacteur

Les + récents

20:41
Revendications post électorales: Vagues de violences à Bafoussam

Revendications post électorales: Vagues de violences à Bafoussam
19:47
Tomaïno Ndam Njoya rejette les résultats de la présidentielle au Cameroun

Tomaïno Ndam Njoya rejette les résultats de la présidentielle au Cameroun
19:25
L'opposition se fracture après la réélection frauduleuse de Paul Biya

L'opposition se fracture après la réélection frauduleuse de Paul Biya
18:57
Joshua Osih conteste l'élection et plaide pour des réformes et un Cameroun fédéral

Joshua Osih conteste l'élection et plaide pour des réformes et un Cameroun fédéral
16:22
Me Nsahlai Emmanuel: « Il est temps de se rassembler derrière le Président Paul Biya »

Me Nsahlai Emmanuel: « Il est temps de se rassembler derrière le Président Paul Biya »

PRéSIDENTIELLE 2025 :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo