Camer.be
23 février 2008 : la révolte des prix qui a ébranlé Paul Biya
CAMEROUN :: LE SAVIEZ-VOUS

CAMEROUN :: 23 février 2008 : la révolte des prix qui a ébranlé Paul Biya :: CAMEROON

Le 23 février 2008, Douala s'embrase. En quelques heures, la colère gronde dans tout le Cameroun. Ce qui commence par une hausse des prix devient la plus grave crise politique du pays.

Quoi ?

Des manifestations majeures éclatent à Douala, capitale économique. La cause immédiate : la flambée des prix des denrées alimentaires et du carburant. Les syndicats des transports bloquent les routes. Étudiants et travailleurs rejoignent le mouvement. La contestation se propage à Yaoundé, Bafoussam, Bamenda.

Pourquoi ?

Derrière cette explosion, une crise économique profonde. Le pouvoir d'achat s'effondre. Mais très vite, les manifestants lient leurs difficultés à un combat politique. Ils s'opposent au projet de changement constitutionnel du président Paul Biya. Ce texte supprime la limitation des mandats présidentiels. Pour la rue, Biya veut se maintenir à vie. La colère sociale devient quête de responsabilité démocratique.

Comment ?

Les manifestations de Douala ne sont pas une simple émeute. Les syndicats de transporteurs coordonnent les blocages. Les étudiants organisent les rassemblements. Les travailleurs débrayent massivement. Cette action civique collective unit toutes les strates de la société. Le régime, surpris par l'ampleur, répond par la répression. Mais la parole est libérée. Le peuple prend conscience de sa force.

Impact court et long terme

À court terme, le régime tient. Le changement constitutionnel est adopté quelques semaines plus tard. Paul Biya reste au-delà des limites de mandat. Mais à long terme, l'héritage est lourd. Cet événement marque un tournant dans la conscience politique du Cameroun. Il pose les bases des futures revendications démocratiques. La mémoire de 2008 alimente encore les débats sur la gouvernance et la justice sociale.

Seize ans après, une question hante la classe politique camerounaise : le régime a-t-il vraiment surmonté la peur de voir 2008 se répéter ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun #23Fevrier2008 #PaulBiya #Manifestations #CrisePolitique #CriseEconomique #MemoireCollective #Douala #HistoireCameroun #ResistanceCivile

Lire aussi dans la rubrique LE SAVIEZ-VOUS

23 février 2008 : la révolte des prix qui a ébranlé Paul Biya
Paul Biya, 93 ans : le plus vieux président du monde face à Khamenei et Trump
Olanguena Awono : 19 ans de prison pour avoir été trop proche de Chantal Biya
1er février 1962- 1er février 2026, 64 ans déjà:Un épisode tragique oublié de l'histoire du Cameroun
Un ministre camerounais saisit une balayette pour un message politique inhabituel
Texticules de Hugues Seumo: "Donne-moi ma capsule"
Quand Marcel Niat Njifendji se vendait des poteaux électriques à lui-même
Les 9 de Bepanda : 25 ans après, le Cameroun se souvient
15 janvier 1971- 15 janvier 2026: Les hommages de la Fondation Moumié à Ernest Ouandié
Bello Bouba Maïgari, l'alliance historique et secrète de Paul Biya dévoilée
80 ans du franc CFA : histoire et polémiques d'une monnaie coloniale née en 1945
Témoignage de Guy Modeste DZUDIE, Journaliste Orienté Droits Humains à Anicet EKANE
Devenez Rédacteur

Les + récents

15:10
Le Bâtonnier recadre la sénatrice Françoise Puene

Le Bâtonnier recadre la sénatrice Françoise Puene
14:22
Cathy Meba la nièce de Paul Biya milite pour la suppression du pagne du 08 Mars

Cathy Meba la nièce de Paul Biya milite pour la suppression du pagne du 08 Mars
13:33
Bernard Njonga parle au monde politique et de la société civile de ce siècle

Bernard Njonga parle au monde politique et de la société civile de ce siècle
13:22
Corridors d'Afrique Centrale : L'OPA-AC en mode sensibilisation contre les pratiques anormales

Corridors d'Afrique Centrale : L'OPA-AC en mode sensibilisation contre les pratiques anormales
12:31
Mort d'Anicet Ekane au Cameroun : le cri de colère de Maurice Kamto

Mort d'Anicet Ekane au Cameroun : le cri de colère de Maurice Kamto

LE SAVIEZ-VOUS :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo