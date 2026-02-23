-
CAMEROUN :: Le scandale des milliards qui ébranle Camtel :: CAMEROON
Plusieurs milliards de FCFA détournés en toute discrétion. Un réseau interne organisé. Une entreprise publique ébranlée jusqu'à sa direction technique. Le scandale qui secoue Camtel est d'une ampleur rare.
La direction technique de Camtel suspendue pour fraude massive
La direction de Camtel, l'opérateur public de télécommunications, a suspendu son directeur technique Ahmadou Saïd et plusieurs employés. Une enquête interne a été ouverte pour détournement de fonds à grande échelle. Les mis en cause sont écartés pour deux mois.
2 Go facturés, 40 Go livrés : l'arithmétique de la corruption
Un réseau de salariés facturait à des entreprises clientes une consommation de 2 gigaoctets (Go) de bande passante. En réalité, ces mêmes entreprises, de connivence avec le réseau, recevaient 40 Go. La différence, colossale, était détournée. Les failles de contrôle interne expliquent la durée et l'ampleur de ce système.
Depuis 2017, un système de vente fictive prospérait en interne
En facturant 2 Go et en fournissant 40 Go, le trafic supplémentaire n'était jamais enregistré dans les recettes officielles. Les bénéfices étaient partagés entre les employés impliqués et les clients complices. Ce système, en place depuis 2017, a rapporté plusieurs milliards de FCFA au réseau.
La crédibilité de tout un secteur télécoms menacée
À court terme, l'image de Camtel est gravement entachée. La confiance des clients et des partenaires est compromise. À long terme, ce scandale met en lumière les risques de corruption dans les entreprises publiques stratégiques. La crédibilité de l'ensemble du secteur des télécommunications est en jeu.
Qui d'autre, à Camtel, savait et se taisait ?
Alors que les enquêteurs plongent dans les comptes de Camtel, une question demeure : ce réseau était-il une cellule isolée ou le symptôme d'un mal plus profond ?
