CAMEROUN :: Le journal Realités plus menace de fermer RFI. Elizabeth Regina Mundi libérée :: CAMEROON

La chronique de Jean Baptiste Placca du 21 Mai dernier continue à faire des émules. Aussi bien que le phénomène grandissant des déguerpissements qui fait redouter une crise foncière au Cameroun. Les députés ont pris la mesure de la situation. Cependant qu’une expédition de l’armée dans le Nord-ouest a fait libérer la sénatrice Elizabeth Regina Mundi des mains des séparatistes ambazoniens.

Dans le ton et le style qu’on lui connaît, le journal Réalités Plus, paraissant à Yaoundé est revenu sur la chronique de Placca pour fustiger ; Avec une menace de fermeture à peine voilée. «RFI, 30 ans à mentir et mal parler du président Paul Biya, c’est trop ! Quand on va te fermer ne pleure pas » Pour la énième fois depuis que le Président Paul Biya est au pouvoir, Radio France Internationale à travers son porte-parole Jean Baptiste Placca a encore outragé le président camerounais. Lue sous toutes les formes la chronique de Placca du 21 mai 2022 était une grenade lancée contre Paul Biya et son pays. RFI doit savoir que le Cameroun est tout sauf un quartier de Paris.

Pour le journal, Les prochaines fois risquent être catastrophiques pour cette chaine de Radio donneur de leçons porte-voix de ceux qui veulent déstabiliser le Cameroun. La sortie musclée du ministre de la Communication René Sadi était capitale pour tirer les oreilles à ces hiboux et corbeaux toujours contre le président Paul Biya.

Le journal à fonds publics, Cameroon Tribune revient sur les Indemnisations comme «L’éternel recommencement ». Malgré des dispositions légales et règlementaires claires, des problèmes persistent lors des opérations de paiement de compensations suite à des expropriations pour cause d’utilité publique. Les remous de ces derniers jours à Douala rappellent la nécessité pour les différents acteurs de respecter la loi pour préserver la paix sociale.

Et pour cause, la Situation à Dikolo-Bali (Douala) le journal annonce «Des députés chez le PM ». Au menu de l’audience d’hier entre le Premier ministre, Joseph Dion Nguté, et la délégation des trois députés de la circonscription de Wouri-Centre la question du déguerpissement sur ce site qui divise les populations et des promoteurs immobiliers pour la construction d’un complexe hôtelier.

A la suite, le journal New Stra Info s’interroge «A qui appartient finalement la terre ? ». Face à la colère des autochtones qui manifestaient depuis quelques jours dans la rue, le gouverneur du Littoral a demandé l’arrêt des travaux et la revalorisation financière des déguerpis, dans ce qui est devenu l’affaire des casses de Dikolo. Enquête sur un scandale foncier qui vient nous rappeler que l’industrialisation de nos villes a encore du chemin. Entre des populations qui revendiquent leur terre et la volonté de moderniser la capitale économique, l’Etat est dos au mur. Des autochtones hostiles au développement ou des investisseurs (envahisseurs) qui embarrassent les autorités ?

L’Information Hebdo conclut à la «Mafia à la foncière » Alors que seulement 2 hectares sur les 14 réquisitionnés à Dikolo sont concernés par le projet Marriott, les contours des négociations et contrats signés ont été cachés aux expropriés. Immersion dans une mafia dont le cartel

composé d’autorités administratives, de chefs traditionnels et d’hommes d’affaires attriste les populations.

Elizabeth Regina Mundi est désormais libre. Elle relate dans le quotidien Le Messager «L’enfer que j’ai vécu... ». Menacée d’exécution à la veille de la fête de l’Unité, la sénatrice RDPC a été libérée de la gueule de ses ravisseurs, par les Forces de défense et de sécurité lundi dernier. Ce que Le quotidien La Nouvelle Expression qualifie d’«Opération musclée de l’armée » Le Capitaine de Vaisseau, Cyrille Serge Atonfack Guemo, chef de la Division Communication au Ministère de la Défense dit comment les forces de défense ont mené une des plus importantes expéditions dans le Nord-Ouest, pour lila sénatrice, Elizabeth Regina Mundi, en captivité depuis plusieurs semaines.