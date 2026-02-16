Camer.be
Merline KWATCHO, marraine d’exception : l’élégance discrète au service de la culture en diaspora
FRANCE :: Merline KWATCHO, marraine d’exception : l’élégance discrète au service de la culture en diaspora

Dans le paysage culturel de la diaspora africaine en Europe, certains noms résonnent sans bruit, mais avec une constance et une force admirables. Merline est de ceux-là.
 
Discrète, courtoise, disciplinée, elle incarne cette noblesse rare qui n’a nul besoin d’éclat pour imposer le respect.
Son charisme naturel et sa retenue font d’elle une présence remarquable, presque magnétique.
Professionnelle engagée dans le corps médical, Merline cultive parallèlement une passion profonde et sincère pour l’art et la culture. Une passion qu’elle ne proclame pas, mais qu’elle vit intensément.
 
Depuis des années, elle sillonne l’Europe, multipliant les déplacements pour soutenir les initiatives culturelles africaines. Qu’il s’agisse d’un train à l’aube, d’un long trajet en voiture ou d’un car de nuit, elle répond toujours présente. Elle ne compte ni les kilomètres ni les heures. Il suffit de la solliciter.
Son engagement est constant, fidèle, indéfectible. Elle apporte son soutien aux promoteurs culturels africains avec une générosité silencieuse, sans tambour ni projecteurs, mais avec une efficacité qui force l’admiration. Elle est de ces femmes qui construisent sans bruit, qui élèvent sans s’imposer, et qui inspirent sans chercher à briller.
 
Ce samedi 14 février, aux Salons Sabrina à Pierrefitte, Merline a franchi une nouvelle étape dans son engagement artistique. Marraine de la Nuit de l’Amour, organisée par Laure l’Argent, elle a honoré l’événement de sa présence distinguée. Son arrivée, vêtue d'un rouge sublime, saluée avec ferveur et respect, fut digne d’une reine. Une reconnaissance à la hauteur du sacrifice et de l’investissement personnel qu’elle consent pour soutenir de tels projets.
Être marraine, le temps d’un soir, c’est plus qu’un titre : c’est un symbole. Celui d’un amour sincère pour la culture, d’un attachement profond à ses racines et d’une volonté inébranlable de voir rayonner l’art africain au-delà des frontières.
 
Bravo à toi, Merline. Femme de cœur, femme de conviction, femme dynamique et fière de porter haut la culture de son pays et celle de toute une diaspora.
Ta discrétion est ta force, ton engagement est ton héritage. Et ton nom restera associé à ces moments précieux où la culture trouve ses plus beaux soutiens.

