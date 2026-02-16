-
CAMEROUN :: Shanda Tonme demande l’ouverture d’une enquête sur les faux diplômes à l’université de Maroua :: CAMEROON
Pour le Médiateur Universel, Président de la Commission indépendante contre la corruption et la discrimination (Comicodi), Président du Mouvement Populaire pour le Dialogue et la Réconciliation (Mpdr, "la sérénité au sein du campus s’en trouve compromise, donnant lieu à des suspicions lourdes de significations sur la moralité des autorités universitaires".
L'intégralité de sa lettre en dessous
Yaoundé, le 16 février 2026Monsieur le Professeur Jacques FAME NDONGOMinistre d’EtatMinistre de l’enseignement supérieurChancelier des ordres académiquesDemande d’ouverture d’une enquête sur une affaire de faux diplôme à l’université de MAROUA, mettant nommément en accusation un élu de la nation l’honorable SALAMANA ALI, Député à l’Assemblée nationaleMonsieur le Ministre d’Etat,J’ai l’honneur de vous renouveler mes constantes civilités citoyennes, et de saisir cette occasion pour éveiller votre précieuse attention, sur une affaire grave de faux diplômes qui secoue l’université de MAROUA, affaire dont se seraient déjà emparée certains acteurs politiques ainsi que des éminences de la société civile.L’affaire revêt une délicatesse tout à fait spéciale, parce qu’elle met nommément en cause, un élu de la nation, identifié en objet. De plus la sérénité au sein du campus s’en trouve compromise, donnant lieu à des suspicions lourdes de significations sur la moralité des autorités universitaires.Aussi, au regard des répercutions on ne peut plus négatives sur la crédibilité de notre système universitaire dont le chef de l’Etat, chef des institutions vous a confié la haute supervision de même que l’animation, le contrôle et la préservation, j’implore votre sagesse pour diligenter une enquête en procédure d’urgence sur l’affaire.Il va sans dire que si les faits s’avéraient éventuellement fondés à l’issue des enquêtes, ce que je ne souhaite vraiment pas, l’honorable élu de la nation tirerait les justes et légitimes conséquences en présentant sa démission, à défaut de voir son immunité être levée sans trop grande difficulté pour répondre devant la justice.Sous toute réserve et avec le bénéfice du doute pour le mis en cause, en attendant les preuves irréfutables.Dans l’attente, je vous prie d’accepter encore, Monsieur le Ministre d’Etat et cher frère, l’expression de mes salutations distinguées./.Copie :- Président de l’Assemblée nationale- PM
