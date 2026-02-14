Camer.be
Fête de la jeunesse: Aux pas de la résilience et de l’excellence scolaire à Bandjoun
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Fête de la jeunesse: Aux pas de la résilience et de l’excellence scolaire à Bandjoun :: CAMEROON

En phase avec les options de la politique gouvernementale et du discours du chef de l’Etat, le préfet du département du Koung-Khi, Harry Lanyu Ngwanyi,   a parié pour la valorisation des élèves méritants le 11 février dernier à Bandjoun. Il a été soutenu dans cet élan par Miky Love Fotso Maptué, maire de la commune de Pete-Bnadjoun et Albert Kouinché, député à l’Assemblée nationale.

«Mes chers jeunes compatriotes… L’avenir de notre cher et beau pays, le Cameroun, repose entre vos mains. Vous devez en être conscients. Vous devez donc résolument tourner le dos aux excès, dans lesquels certains d’entre vous ont malheureusement tendance à se perdre ces temps derniers : la délinquance, l’abus d’alcool, l’usage des stupéfiants, la dépravation des mœurs, l’usage excessif et abusif des réseaux sociaux, etc. J’en appelle également au sens des responsabilités de vos parents et de vos éducateurs. Ils doivent jouer pleinement leur rôle auprès de vous et s’abstenir de tolérer, de faciliter ou d’encourager vos dérives. J'ai, à cet égard, donné des instructions fermes aux administrations compétentes, pour une meilleure protection, en milieu scolaire, familial ou professionnel, des jeunes filles, qui sont trop souvent victimes de harcèlements et d’abus de toutes sortes. »

Ce fragment de l’adresse de Paul Biya, président de la République, à la jeunesse le 10 février 2026, a trouvé un écho palpable à la place des fêtes de Bandjoun le 11 février 2026 à l’occasion de  la 60e édition de la fête de la jeunesse au Cameroun. Cette année le gouvernement a placé cette célébration sous le signe de : "La jeunesse au cœur des grandes espérances, pour un Cameroun uni, stable et prospère".

Cette initiative a été saluée

Un appel bien suivi dans l’arrondissement de  Poumougne qui couvre une grande partie du village Bandjoun). Ainsi, après l’écoute de l’adresse du chef de l’Etat, Paul Biya, à la jeunesse, les organisateurs  de cette célébration au niveau du Bandjoun ont déroulé le programme conçu et adopté sous la supervision de Lanuy Harry, préfet du département du Koung-Khi. En guise d’innovations pour cette édition 2026, l’autorité préfectorale a inscrit au programme la valorisation des jeunes scolaires les plus méritants de son unité de commandement. Le premier régional à l’examen du First school living certificate(Ndlr :équivalent du certificat d’étude primaire en section anglophone) a été célébré. Les meilleurs élèves des établissements primaires comme ceux du secondaire de Bandjoun ont été auréolés. Cette initiative a été saluée par de nombreux dignitaires et élites locales. Il s’agit notamment du Fo’o Honoré Djomo Kamga de Bandjoun, de l’honorable Albert Kouinché, deputé à l’Assemblée nationale, Miky Love Fotso Maptué, maire de la commune de Pete-Bandjoun, David Kengné, premier adjoint au maire de Pete-Bandjoun et de Emmanuel Chatué, sénateur de Bandjoun.   Par la suite, place au défilé avec un beau passage des élèves du lycée technique de Bandjoun, meilleure place au défilé.

Seules deux formations politiques ont pris part au défilé du 11 février 2026 à la place des fêtes de Bandjoun. Il s’agit du Pacte Social pour la Gouvernance fondé par un groupe des  transfuges du Mrc et de l’organisation des jeunes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais(Ojrdpc). Les troupes du parti des flambeaux ardents ont été conduites par leur présidente, Miky Love Fotso Maptué, par ailleurs maire de la commune de Pété-Bandjoun.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Fête de la jeunesse: Aux pas de la résilience et de l’excellence scolaire à Bandjoun
Fête de la jeunesse:La Fondation Chantal Biya éduque par le divertissement avec «Dodi la tortue"
Corridors d’Afrique Centrale : l’OPA-AC restitue ses enquêtes sur les pratiques anormales
Bertoua : un commerçant assassiné dans sa boutique, la violence urbaine s'intensifie
Affaire Madame Demontreuil : Le vigile Mamadou Bada arrêté à Garoua
Limbe : Deux policiers meurent dans un accident de camion suspect à Karata
La Reine Ma'affo Pagouong Fougoum Bilong et Bilong Makanda sortent Bamendjou des ténèbres
Evodoula : un mari accusé d'avoir tué sa femme à Nkol-Kougda
Texticules de Hugues SEUMO: Une jeunesse embrigadée par nos gérontocrates
Kribi-Edéa : 5 morts dans un nouvel accident de bus Transcam en 72 heures
4 SPICY FRENZY LOOT COLLECT™ : LA VAGUE DE GAINS SUR SUPERGOOAL.CM !
AFFAIRE BELKA TOBIS CONTRE JOPTCHOUANG MARIE MADELEINE : LES NONS-DITS DE L’HISTOIRE
Devenez Rédacteur

Les + récents

18:15
Fête de la jeunesse: Aux pas de la résilience et de l’excellence scolaire à Bandjoun

Fête de la jeunesse: Aux pas de la résilience et de l’excellence scolaire à Bandjoun
18:00
Talent de comédien, Alain Ndanga écrit à Paul Biya

Talent de comédien, Alain Ndanga écrit à Paul Biya
17:48
Fête de la jeunesse:La Fondation Chantal Biya éduque par le divertissement avec «Dodi la tortue"

Fête de la jeunesse:La Fondation Chantal Biya éduque par le divertissement avec «Dodi la tortue"
14:19
Paul Biya fête 93 ans : 43 ans de règne et un Cameroun à bout de souffle

Paul Biya fête 93 ans : 43 ans de règne et un Cameroun à bout de souffle
08:39
Biya à la jeunesse : ce que j’en pense

Biya à la jeunesse : ce que j’en pense

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo