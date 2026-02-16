CAMEROUN :: Industrie : le Groupe Hoballah met à l’honneur plus de 270 travailleurs médaillés :: CAMEROON

Tandis que le monde célébrait la Saint-Valentin, le Groupe Hoballah a choisi de mettre à l’honneur une autre forme de fidélité, celle de ses collaborateurs.

À l’occasion d’une cérémonie solennelle organisée ce vendredi 13 février 2026, plus de 270 employés ont reçu des médailles d’honneur du travail, consacrant plusieurs années d’engagement au service de l’un des plus importants groupes industriels privés du Cameroun.

Un groupe industriel au cœur du “Made in Cameroon”

Fondé en 1992, le Groupe Hoballah s’est progressivement imposé comme un acteur multisectoriel de premier plan. De l’immobilier avec SCI Hoka Immo, à l’industrie capillaire via SPN (mèches et perruques), en passant par la fabrication de tôles, l’agroalimentaire et les produits manufacturés à travers Hoka Industrie, le conglomérat a diversifié ses activités avec constance. Mais c’est sans doute MDC – Mousse et Dérivés du Cameroun, spécialisée dans la production de matelas et de mousse polyuréthane, qui incarne le mieux son ancrage industriel dans le quotidien des ménages camerounais.

Présent sur quatre sites industriels stratégiques et fort d’un réseau de 14 succursales à travers le pays, le groupe figure parmi les plus grands employeurs privés nationaux. Longtemps estimé à 4 000 salariés, son effectif atteint désormais 4 500 collaborateurs, selon les chiffres actualisés par la direction. Autant de familles dont les revenus dépendent directement de la vitalité de ce géant industriel.

La reconnaissance comme levier de performance

Au-delà des performances économiques, la cérémonie du 14 février a mis en lumière une dimension centrale de la stratégie managériale du groupe qui est la valorisation du capital humain. Les plus de 270 médaillés du jour symbolisent un engagement durable, parfois de plusieurs décennies, au service de l’entreprise.

Devant un parterre d’invités et de récipiendaires émus, le Président-Directeur Général, Ibrahim Hoballah, a rappelé la portée morale de cette distinction. « La récompense est la reconnaissance du travail effectué depuis plusieurs années. Un ouvrier travaille, il a un salaire, ça c’est un dû. Mais la médaille, on n’est pas obligé de la donner. Quand on la donne, c’est pour exprimer notre reconnaissance et dire que cela se mérite », a-t-il déclaré.

Pour le dirigeant, il s’agit d’inscrire la culture de l’effort dans la durée. « Je leur demande de continuer à travailler avec sérieux, abnégation et dévouement. C’est ainsi que, de génération en génération, nous bâtirons un peuple qui réussit », a-t-il exhorté.

Depuis plus de trois décennies, le Groupe Hoballah participe activement à la transformation structurelle de l’économie camerounaise. En investissant dans la production locale, des détergents aux produits alimentaires en passant par les matériaux de construction, il contribue à réduire la dépendance aux importations et à renforcer le tissu industriel national.

En célébrant ses employés, le groupe adresse un message clair au secteur privé. La performance durable ne se mesure pas uniquement aux résultats financiers, mais à la capacité d’une entreprise à reconnaître, motiver et fidéliser son capital humain.

