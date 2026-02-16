-
© Camer.be : Léandre Ndzié
- 16 Feb 2026 08:13:01
- |
- 607
- |
-
CAMEROUN :: Industrie : le Groupe Hoballah met à l’honneur plus de 270 travailleurs médaillés :: CAMEROON
Tandis que le monde célébrait la Saint-Valentin, le Groupe Hoballah a choisi de mettre à l’honneur une autre forme de fidélité, celle de ses collaborateurs.
À l’occasion d’une cérémonie solennelle organisée ce vendredi 13 février 2026, plus de 270 employés ont reçu des médailles d’honneur du travail, consacrant plusieurs années d’engagement au service de l’un des plus importants groupes industriels privés du Cameroun.
Un groupe industriel au cœur du “Made in Cameroon”
Fondé en 1992, le Groupe Hoballah s’est progressivement imposé comme un acteur multisectoriel de premier plan. De l’immobilier avec SCI Hoka Immo, à l’industrie capillaire via SPN (mèches et perruques), en passant par la fabrication de tôles, l’agroalimentaire et les produits manufacturés à travers Hoka Industrie, le conglomérat a diversifié ses activités avec constance. Mais c’est sans doute MDC – Mousse et Dérivés du Cameroun, spécialisée dans la production de matelas et de mousse polyuréthane, qui incarne le mieux son ancrage industriel dans le quotidien des ménages camerounais.
Présent sur quatre sites industriels stratégiques et fort d’un réseau de 14 succursales à travers le pays, le groupe figure parmi les plus grands employeurs privés nationaux. Longtemps estimé à 4 000 salariés, son effectif atteint désormais 4 500 collaborateurs, selon les chiffres actualisés par la direction. Autant de familles dont les revenus dépendent directement de la vitalité de ce géant industriel.
La reconnaissance comme levier de performance
Au-delà des performances économiques, la cérémonie du 14 février a mis en lumière une dimension centrale de la stratégie managériale du groupe qui est la valorisation du capital humain. Les plus de 270 médaillés du jour symbolisent un engagement durable, parfois de plusieurs décennies, au service de l’entreprise.
Devant un parterre d’invités et de récipiendaires émus, le Président-Directeur Général, Ibrahim Hoballah, a rappelé la portée morale de cette distinction. « La récompense est la reconnaissance du travail effectué depuis plusieurs années. Un ouvrier travaille, il a un salaire, ça c’est un dû. Mais la médaille, on n’est pas obligé de la donner. Quand on la donne, c’est pour exprimer notre reconnaissance et dire que cela se mérite », a-t-il déclaré.
Pour le dirigeant, il s’agit d’inscrire la culture de l’effort dans la durée. « Je leur demande de continuer à travailler avec sérieux, abnégation et dévouement. C’est ainsi que, de génération en génération, nous bâtirons un peuple qui réussit », a-t-il exhorté.
Depuis plus de trois décennies, le Groupe Hoballah participe activement à la transformation structurelle de l’économie camerounaise. En investissant dans la production locale, des détergents aux produits alimentaires en passant par les matériaux de construction, il contribue à réduire la dépendance aux importations et à renforcer le tissu industriel national.
En célébrant ses employés, le groupe adresse un message clair au secteur privé. La performance durable ne se mesure pas uniquement aux résultats financiers, mais à la capacité d’une entreprise à reconnaître, motiver et fidéliser son capital humain.
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique SOCIETE
Les + récents
Merline KWATCHO, marraine d’exception : l’élégance discrète au service de la culture en diaspora
Accident mortel station BP Cité : piéton tué par camion-citerne en fuite
Y a-t-il une extrême-gauche structurée au Cameroun ?
Yannick Noah accusé par ses sœurs de détourner l'héritage familial au Cameroun
Shanda Tonme demande l’ouverture d’une enquête sur les faux diplômes à l’université de Maroua
SOCIETE :: les + lus
26 élèves surpris en train de tourner un film osé à Bafoussam
- 30 April 2015
- /
- 1031027
Brenda biya sème la terreur en boîte de nuit à Yaoundé
- 15 July 2015
- /
- 567097
Menacée de mort par sa famille car elle est lesbienne
- 03 March 2016
- /
- 454815
Oyom-Abang : une femme marche nue à Yaoundé VII
- 09 July 2015
- /
- 386773
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 227663
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 217539