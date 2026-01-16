AFRIQUE :: Égypte – Nigeria : appréciez la petite finale de la CAN 2025 avec 1xBet ! :: AFRICA

La bataille pour le titre de meilleure nation de football d'Afrique touche à sa fin.

Le grand festival du football est actuellement dans sa phase la plus active : en jeu, une médaille de bronze et la possibilité de terminer le tournoi sur une bonne note.

Les rêves brisés de l'Égypte

Le septuple champion d'Afrique est une nouvelle fois reparti sans trophée. Lors du remake de la finale de la CAN 2021, Mohamed Salah et ses coéquipiers n'ont pas réussi à contenir la détermination et la soif de victoire du Sénégal. En fin de match, la frappe lointaine et audacieuse de Sadio Mané a surpris Mohamed El-Shenawy et a envoyé les « Lions de la Téranga » en finale.

Malgré les efforts du duo d'attaque vedette composé de Mohamed Salah et Omar Marmoush, l'Égypte a éprouvé de grandes difficultés à se créer des occasions tout au long du tournoi. Ce fut encore le cas face au Sénégal : les « Pharaons » n'ont réalisé qu'un petit tir cadré, leur xG n'étant égal qu'à un faible 0,12.

Pour ravir la médaille de bronze à Victor Osimhen et Ademola Lookman, l'Égypte doit impérativement améliorer son jeu en contre-attaque. Des frappes rapides de Salah et Marmoush pourraient bien faire tomber le Nigeria.

La chance a tourné le dos au Nigeria

Les « Super Eagles » ont conquis le cœur des supporters grâce à un jeu brillant et spectaculaire, devenant la meilleure attaque du tournoi avec 14 réalisations en 6 rencontres. Cependant, en demi-finale, la sélection marocaine a réussi à contenir leur domination. Les « Lions de l'Atlas » n'ont tout simplement pas laissé leurs adversaires prendre l'ascendant et ont emmené la rencontre aux tirs au but.

Le sort de la qualification pour la finale s'est joué sur les épaules de Yassine Bounou, qui a démontré ses réflexes époustouflants. Le Nigeria a une nouvelle fois bouclé son passage à deux doigts de la finale et tentera de redresser la barre dans le combat pour la plus petite marche du podium.

Les « Super Eagles » abordaient le match contre le Maroc avec une grande motivation, offrant une véritable ambiance de carnaval dans les vestiaires avec chants et danses. Face à l'Égypte, ils devront faire preuve de plus de concentration et de sang-froid pour atteindre leurs objectifs et s'offrir une deuxième médaille de rang.

Qui décrochera le bronze ?

Compte tenu de la forme actuelle et des effectifs des formations, le Nigeria est considéré comme le favori de cette rencontre. L'historique des confrontations directes montre une égalité des chances : en 5 derniers matchs, les « Super Eagles » et l'Égypte ont chacun célébré 2 victoires, avec un seul match nul au compteur.

Cotes : V1 – 3,565, X – 3,155, V2 – 2,363

Faites des pronostics basés sur des faits et des statistiques.

