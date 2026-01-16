Le corps d'un étudiant camerounais de 19 ans repêché dans la Meuse en Belgique :: BELGIUM

Le cauchemar prend fin dans la tragédie. Le corps de Marco Darel Tadjufouo Meli, un étudiant camerounais de 19 ans porté disparu depuis le 4 décembre dernier, a été repêché hier dans la Meuse, à Amay. Cette macabre découverte met un terme à plus d'un mois d'angoisse pour sa famille et la communauté universitaire, tout en ouvrant de lourdes questions sur les circonstances de sa mort.

Le jeune homme, fraîchement arrivé en Belgique en septembre 2025 pour y suivre un cursus en gestion à l’Université de Namur, avait quitté son kot sans explication le 4 décembre après avoir acheté un billet de train pour Bruxelles. Son téléphone portable était resté dans sa chambre, ajoutant au caractère inquiétant de cette disparition inquiétante. Une vaste enquête policière et un avis de recherche avaient été lancés, mobilisant la diaspora camerounaise et les autorités consulaires.

Jeudi 15 janvier, aux alentours de midi, un corps sans vie était découvert dans le fleuve, à hauteur du magasin Big Mat d’Ampsin. Les autorités ont rapidement identifié la victime comme étant le jeune Marco Darel Tadjufouo Meli. Originaire d’Enghien, il était décrit par son entourage comme un étudiant assidu, rendant son décès d’autant plus incompréhensible.

Les circonstances exactes de sa mort restent à déterminer. L'enquête, désormais confiée à la police judiciaire, se penche sur son dernier trajet connu entre Namur et Bruxelles. Ce drame relance le débat sur la vulnérabilité des étudiants étrangers, confrontés à l'isolement et aux défis d'intégration dans un pays nouveau.

Alors que la communauté camerounaise de Belgique est en deuil, une question demeure : comment mieux protéger ces jeunes talents venus construire leur avenir loin de chez eux ?

