Camer.be
Le Gabon affiche ses opportunités de développement pour l’Emergence de l’Afrique
AFRIQUE :: SOCIETE

Le Gabon affiche ses opportunités de développement pour l’Emergence de l’Afrique :: AFRICA

Une rencontre d’envergure a réuni plus de 300 décideurs économiques et institutionnels de 11 pays africains, marquant un nouveau jalon dans le développement des échanges économiques intra-africains. Elle s’inscrit dans le cadre de la 44e mission multisectorielle du Club Afrique Développement (CAD) du groupe Attijariwafa Bank organisée avec l’Union Gabonaise de Banque (UGB).

Présidée par Alexandre BARRO CHAMBRIER Le Vice-Président de la République du Gabon, les travaux étaient axés autour du thème « Gabon, terre d’opportunités », une problématique qui va en ligne droite avec la vision du Club Afrique Développement qui privilégie les échanges économiques favorisant le développement de partenariats intra-africains.

Le décor était ainsi planté, riche et diversifié. Les délégations d’entreprises et de représentants institutionnels venues du Cameroun, de la République du Congo, de Côte d’Ivoire, d’Egypte, du Mali, du Maroc, de Mauritanie, du Sénégal, du Tchad et de la Tunisie ont été accompagnées des représentants des filiales du groupe Attijariwafa bank présentes dans chaque pays. M. Mohamed EL GHAZI, Directeur Général de la Société Ivoirienne de Banque et M. Rachid EL BOUZIDI Directeur Général de CBAO Sénégal ont respectivement conduit les délégations de chefs d’entreprises de Côte d’Ivoire et du Sénégal. Les autres délégations ont été encadrées par les équipes des différentes filiales du Groupe, à savoir : SCB Cameroun, Crédit du Congo, la Banque Internationale pour le Mali (BIM. S.A), Attijariwafa bank Maroc, Attijari bank Tchad et Attijari bank Tunisie

Un rapport circonstancié de ces rencontres de haute portée économiques fait état d’un Marché de l’Investissement en Afrique centrale, inauguré par S.E Monsieur le Vice-président de la République du Gabon, Initiative particulièrement appréciée par les participants qui ont pu accéder aux informations sur les opportunités d’investissements dans la zone CEMAC et approfondir les échanges avec les institutions.
La conférence autour du thème « Gabon, terre d’opportunités » a connu la participation d’éminentes personnalités. A l’instar de M. Ghislain MOANZA MBOMA, Directeur Général de l’ANPI (Agence Nationale de Promotion des Investissements) et qui a permis d’éclairer l’auditoire sur l’envergure des opportunités que présente le Gabon dans plusieurs secteurs clés.

Un panel de haut niveau autour des opportunités de Trade et d’Investissements ont mis en lumière les opportunités d’investissements pour les entreprises souhaitant rayonner à l’échelle continentale depuis le Gabon. Mme Myriam Guessous, Directrice de Domseeds-Les Domaines Agricoles a pour sa part partagé l’expérience de Domseeds dans le partenariat sud-sud. Plus de 200 rencontres d’affaires BtoB encadrées ont été réalisées par les entreprises participantes, dans des secteurs tels que l’Agrobusiness, le Bois, les Matériaux de Construction, les Energies et Mines.

La mission multisectorielle s’est clôturée par une visite de terrain à la Zone Economique Spéciale de Nkok (GEZ Nkok), un parc industriel de 1126 hectares reconnu mondialement pour son cluster bois et ses pratiques durables, suivie de la visite de la Baie des Rois, Zone d’Investissement Spécial située sur le front de mer. Ce projet urbain de 40 hectares, référencé à l’international, transforme le littoral en un espace moderne dédié au tourisme, aux affaires et aux loisirs, intégrant une Marina, une Corniche et des infrastructures botaniques.

Photo d'illustration: Inauguration du Marché de l’Investissement en Afrique Centrale par S.E M. le Vice-Président de la République du Gabon, M. Alexandre Barro Chambrier. À sa gauche, M. Mark Alexandre Doumba, Ministre de l’Économie Numérique, de la Digitalisation et de l’Innovation, à sa droite M. Larbi Allabouch, Directeur Général de l’UGB.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

DOUALA 3E : Epoupa Bossambo LE MAIRE QUI NARGUE LA JUSTICE ET PRIVE SES ADMINISTRÉS DE LEURS DROITS
COUPE DU CAMEROUN 2025: Célestine Ketcha Courtès ET LES SECRETS DE LA VICTOIRE DE NZUIMANTO
Le Gabon affiche ses opportunités de développement pour l’Emergence de l’Afrique
Comment Rachid Yousry vient consolider le leadership dans la production du Ciment au Cameroun
Justice populaire à Bepanda : un voleur présumé lynché près de Général Express
Accident mortel Edéa-Kribi : collision bus-grumier fait plusieurs morts à Mpalla
Démenti officiel : une fausse subvention pour 27 000 entrepreneurs circule à nouveau
Terrains et Biens Immobiliers à Vendre à Yaoundé et Environs
Nécrologie : L'avocate Faustine Fotso quitte tragiquement les prétoires
Le Groupe français Canal + va récompenser Info TV, Canal 2 International et Équinoxe TV
Zambie : les influenceuses troquent la danse provocante contre leurs diplômes
Buea : deux accidents graves en 24 heures, la conduite dangereuse pointée du doigt
Devenez Rédacteur

Les + récents

10:12
Shanda Tonme défend la mémoire de Maître Faustine Fotso

Shanda Tonme défend la mémoire de Maître Faustine Fotso
09:54
Polémique du Scanning à Douala : Armes pour le Tchad ou Prétexte Politique ?

Polémique du Scanning à Douala : Armes pour le Tchad ou Prétexte Politique ?
09:26
Une arbitre enceinte officie un match international et redéfinit le sport

Une arbitre enceinte officie un match international et redéfinit le sport
09:25
DOUALA 3E : Epoupa Bossambo LE MAIRE QUI NARGUE LA JUSTICE ET PRIVE SES ADMINISTRÉS DE LEURS DROITS

DOUALA 3E : Epoupa Bossambo LE MAIRE QUI NARGUE LA JUSTICE ET PRIVE SES ADMINISTRÉS DE LEURS DROITS
09:17
Qui mène le monde vers le chaos : source d'une menace mondiale ?

Qui mène le monde vers le chaos : source d'une menace mondiale ?

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo