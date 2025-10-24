Camer.be
Issa Tchiroma alerte sur un « assaut musclé » et met en garde le pouvoir camerounais
CAMEROUN :: PRéSIDENTIELLE 2025

Issa Tchiroma alerte sur un « assaut musclé » et met en garde le pouvoir camerounais

L'actualité politique camerounaise connaît un nouveau rebondissement alors que le Conseil constitutionnel doit prochainement proclamer les résultats de la présidentielle. Issa Tchiroma, candidat déclaré vainqueur par son camp, a lancé un avertissement grave via une déclaration publique. Il affirme avoir reçu des informations concernant la préparation d'un assaut musclé le visant personnellement. « J’entends dire et je reçois des informations qu’un assaut musclé se prépare contre moi », a-t-il déclaré, interpellant directement ses détracteurs.

Dans sa prise de parole, l'opposant opère un glissement de l'individuel vers le collectif, adressant une question rhétorique percutante au régime en place : « Tout ça pour Tchiroma ? Allez-vous lancer un assaut contre tout le peuple camerounais ? » Ce discours place délibérément sa personne comme le symbole d'une victoire populaire qu'il estime confisquée. Il soutient que la demande fondamentale des citoyens est simple : la reconnaissance de leur succès électoral.

Le ton employé est sans équivoque et marque une radicalisation du discours. Des phrases comme « Cette fois, vous ne passerez pas » et « plus vous résistez, plus votre chute sera pitoyable » illustrent une rupture avec les appels au dialogue et signalent une phase de confrontation verbale accrue.

Tchiroma accuse le pouvoir de mettre délibérément le pays en péril par ses actions et ses menaces, qu'il estime « irritent le peuple camerounais ». Cette communication intervient dans un contexte tendu où les partisans de l'opposant et les forces de l'ordre surveillent mutuellement leurs mouvements, créant une atmosphère explosive dans le pays, et particulièrement dans sa région d'origine. La gestion de cette période post-électorale semble être un tournant critique pour la stabilité du Cameroun.

L'actualité en vidéo