Haman MANA
24 Oct 2025
507
CAMEROUN :: CHERS MESSIEUX, MINISTRE, N'EST PAS UN METIER :: CAMEROON
Manu Dibango, excédé par les rodomontades de Ferdinand Oyono, lui rappela , dans une mémorable réplique : " Je suis saxophoniste , c'est mon métier , c'est comme cela que je gagne ma vie. Toi tu es ministre depuis longtemps, et tu as fini par croire que c'était ton métier "
Depuis quelques semaines - ce temps des élections - certains ministres grisés par leur longévité au poste et par les facilités que cela leur procure, se fendent de sorties, ciblées , pour attaquer -en dessous de la ceinture, souvent- des personnalités considérées comme étant des adversaires du régime.
On peut comprendre que par ces temps d'incertitude, on se montre comme parmi les plus zélés à défendre le vide, qui n'a plus aucun autre argument, du fait de sa vacuité , pour se présenter à un peuple exsangue
Mais de grâce, " un peu de classe messieurs" comme l'a dit un de ces jours , quelqu'un , - Henri Bandolo , pour ne pas le nommer - Ce n'est pas en maculant de fèces les autres, que pour autant, vous aller sauver ce qu'il reste. Ni pour vous, ni pour ce qui est en train de s'écrouler.
Afin qu'un ministre ne soit plus, demain, qu'une personne ordinaire , au service de son pays, et juste le temps qu'il faut.
