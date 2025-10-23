Camer.be
l’A.JE.C.E.E.M appelle la jeunesse à la sérénité après la présidentielle
À l’heure où le Cameroun attend la proclamation des résultats officiels de l’élection du président de la République du 12 octobre 2025, la tension est palpable. Dans ce contexte sensible, l’Association des Jeunes Camerounais pour l’Émergence et l’Évolution Multidimensionnelle (A.JE.C.E.E.M) lance un vibrant appel à la jeunesse pour préserver la paix et respecter les institutions.

Alors que des manifestations ont éclaté à Garoua, Dschang, Bafoussam, Yaoundé et Douala, parfois suivies d’interpellations, le ministre de l’Administration territoriale, Paul Atanga Nji, a exhorté la population à faire preuve de retenue. Le Conseil constitutionnel, garante du processus électoral, s’apprête à annoncer les résultats, et la cohésion nationale est plus que jamais essentielle.

C’est dans ce climat que l’A.JE.C.E.E.M, portée par son président Kamche Inoussa, s’adresse à la jeunesse, pilier de l’avenir du pays. « Les résultats proclamés par la Cour constitutionnelle sont l’aboutissement d’un processus légal », rappelle-t-il avec conviction. Il invite les jeunes à respecter les institutions tout en restant vigilants et engagés pour façonner un avenir meilleur.

L’association met l’accent sur la responsabilité de chacun. « Les troubles sont collectifs, mais les conséquences touchent les individus », prévient-elle, soulignant que chaque geste compte. Loin d’appeler à la passivité, l’A.JE.C.E.E.M encourage une participation active et pacifique, à travers le dialogue et l’engagement démocratique, pour bâtir une société plus juste.

Cet appel à la raison et à la responsabilité résonne comme un plaidoyer pour l’unité. Dans un pays où la stabilité dépend de l’implication de tous, l’association insiste : privilégier l’intérêt général, c’est choisir la voie du progrès. « L’A.JE.C.E.E.M dit oui au respect des résultats proclamés par la Cour constitutionnelle et non à la rébellion », conclut Kamche Inoussa, porteur d’un message d’espoir et de maturité pour la jeunesse camerounaise.

