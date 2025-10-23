CAMEROUN :: Présidentielle du 12 octobre 2025, LETTRE OUVERTE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL :: CAMEROON

Bonjour Monsieur le Président . Bonjour Messieurs les membres du Conseil ;

Honorables

Oui je suis Michel Noutche tchassi et ce nom devrait vous être familiare et gravé dans les archives de notre haute juridiction comme l'électeur, auteur du recours à vous formulé précédemment en révision de votre décision ayant écarté Sieur Maurice Kamto de l'élection présidentielle du 12/10/2025 et en vue de le réintégrer dans la course électorale.Je vous remercie pour l'intérêt que vous a suscité ce recours même si je n'ai pas obtenu gain de cause dans cette démarche.

À travers vous,je remercie le peuple camerounais pour l'engouement que le recours susdit avait suscité en son sein preuve que notre peuple avait soif de la vérité autour de la l'exclusion de Maurice Kamto de la course électorale.

Oui je suis Michel Noutche tchassi, l'électeur qui en temps utile avait dénoncé par devant vous le refus par Sieur Éric Essoussé,DG de ELECAM,de publier la liste électorale nationale conformément à l'article 80 du code électoral.

Nous n'en sommes plus là.

Je reviens à vous , dans le cadre de l'étape de la proclamation des résultats de l'élection sus soulignée , solliciter l'application par la haute juridiction que vous incarnez, de l'article 132alinéa 1 du code électoral qui dispose ceci :"le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l'élection présidentielle ".

La manière la plus élégante aurait consisté à vous saisir directement comme par le passé mais j'ai choisi cette formule pour prendre le peuple à témoin et ne point subir cette suspicion qu'il a de ceux qui se rapprochent du Conseil Constitutionnel.Il vous revient à créer une confiance entre le peuple au nom de qui vous décidez et le Conseil Constitutionnel que vous incarnez.

Monsieur le Président du Conseil, Messieurs les membres du Conseil,

Vous lisez la presse écrite, vous écoutez la radio, vous visionnez la télévision vous jetez un regard sur les réseaux sociaux et circulez dans la rue et êtes informés de la clameur publique qui court derrière certains acteurs de l'élection présidentielle du 12 Octobre qu'elle suspecte d'avoir présenté à la Commission Nationale de Recensement des Votes le résultat de faux procès verbaux.Le droit doit refléter la réalité pour sortir du fictif.

Je vous prie,sur la base de l'article 132 alinéa 1 susvisé,de vérifier la régularité des PV contestés et de n'en tenir compte dans le décompte des voix et de la proclamation des résultats que des PV effectivement sortis des bureaux de vote .À ce titre vous pourrez faire appel à l'expertise nécessaire ou lancer un appel à témoin auprès des candidats,de l'administration territoriale,des observateurs et des électeurs eux mêmes...

Je me remets à vous et le peuple dans sa clameur publique a soif de la vérité.

Mes profonds respects.

